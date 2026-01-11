沒信用卡也能買血拼？隱藏版「支付黑科技」 回饋超多又能防詐騙

財經中心／師瑞德報導

2025支付調查揭曉！「回饋」超越便利性成關鍵。憂網購詐騙，逾五成民眾信賴「免輸卡號」結帳。AFTEE攜手PChome、Klook等5千品牌，更與7-11推「取後付」，主打先驗貨再付款，食衣住行全包辦，成年輕世代安心首選。(圖／AFTEE提供)

2025年最新支付調查揭曉！「回饋優惠」首度超越便利性，成為民眾選擇支付工具的關鍵。面對網購詐騙猖獗，超過五成消費者因擔心個資外洩，轉而信賴「免輸卡號」的新型態結帳服務。AFTEE不僅攜手PChome、Klook、Timberland等5,000家知名品牌，更與7-ELEVEN推出「超商包裹取後付」，主打先驗貨、後付款，讓食衣住行育樂都能安心結帳，成為年輕世代首選的支付利器。

在萬物齊漲的時代，消費者選擇支付工具的標準正在發生劇烈翻轉。根據最新發布的《2025年支付行為調查》顯示，過去幾年民眾最在意的「快速便利」已不再是首要考量，「回饋優惠」今年首度超車，成為影響消費者決策的關鍵冠軍（76.5%）。除此之外，隨著網購詐騙頻傳，另一股支付新勢力正在崛起，因主打「不需輸入敏感個資」，其資安信賴度甚至已超越傳統信用卡。

優惠與資安成雙引擎 「手機號碼」結帳成新寵

這項由國內市佔第一的先享後付品牌AFTEE發布的報告指出，消費者對支付工具的要求越來越嚴苛。調查發現，高達84%的受訪者曾因擔心個資外洩而放棄結帳，更有超過5成用戶因為資安疑慮，轉而信賴不需要綁定信用卡的「先買後付」模式。

這種新型態支付因具備「隱私保護」與「延後付款」的特性，正好切中現代人的痛點。數據顯示，其用戶黏著度極高，66%的使用率連續四年蟬聯業界之冠。目前AFTEE合作商戶已突破5,000家，從PChome24h購物、Yahoo購物中心等大型電商，到7-ELEVEN i預購皆可使用，顯示這已非單純的網購工具，而是深入生活的理財手段。

食衣住行全包辦 買機票、喝咖啡都能先享受

除了網購平台，AFTEE的應用場景更全面滲透「食衣住行育樂」。想安排旅遊？Klook、台灣虎航、Peach樂桃航空與AsiaYo訂房通通支援；日常通勤或生活服務，也有LINE GO與55688生活大管家；甚至連ChargeSPOT借行動電源也能付。

在生活消費上，無論是添購Timberland、The North Face等潮流服飾，或是碧兒泉BIOTHERM、OZIO等美妝保養，甚至是CAFE!N、快車肉乾等美食生鮮，都能透過手機一鍵結帳。針對重視自我投資的族群，Hahow好學校、Readmoo讀墨電子書等數位內容平台也已全面串接。這種「跨場景」的支付生態圈，讓消費者無論是買3M的生活雜貨，還是到小北百貨補貨，都能享有靈活的資金運用。

防堵幽靈包裹 超商推「先開箱再付錢」

除了支付便利，消費者最怕的還有「收到貨卻發現是垃圾」的詐騙包裹。為了解決此痛點，AFTEE與7-ELEVEN聯手祭出殺手鐧：「超商包裹取後付」。這項服務打破了過去「一手交錢一手交貨」的規則，讓民眾可以先把包裹領回家，確認商品無誤後，再透過手機進行付款。

AFTEE總經理山崎竜彗表示，這種讓消費者拿回主導權的模式，有效降低了詐騙恐慌，服務上線以來每月使用率皆呈雙位數成長。透過全方位的商戶佈局與高回饋補貼策略，成功收服了講究CP值與安全感的台灣消費者。

