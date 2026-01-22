沒做這事恐罰25萬！高雄啟動犬貓絕育補助 巡迴場次曝光

農業局長姚志旺指出，犬貓絕育有助降低行為與健康風險，呼籲飼主為毛孩健康及早結紮；圖為動保處辦理犬貓絕育活動情形。（高雄市農業局提供／林雅惠高雄傳真）

為提升犬貓健康與落實動物保護政策，高雄市政府動物保護處宣布，115年度「高雄市市民犬貓絕育補助」即日起正式受理申請；同時，針對動物醫療資源較不足地區規畫的「犬貓絕育三合一巡迴活動」也同步啟動，年度首場將於2月8日上午在阿蓮區老人活動中心登場，名額有限，呼籲飼主把握機會。

動保處統計，114年度共補助8412隻犬貓完成絕育手術，補助對象涵蓋市民、動物保護團體、愛心個體戶及偏遠地區巡迴活動；其中，「市民犬貓絕育補助」計有3197隻家犬貓完成絕育，創下歷年新高；偏遠地區「犬貓絕育三合一巡迴活動」全年辦理34場，共1694隻犬貓受惠，成效顯著。

農業局長姚志旺表示，隨著動物保護意識提升與相關法規持續推動，從數據可明顯看出飼主對犬貓絕育的認同度逐年提高；他也再次提醒，未絕育的犬貓容易出現行為偏差、意外懷孕，甚至罹患生殖系統疾病，嚴重恐危及生命，為毛孩健康著想，絕育仍是最好的選擇。

姚志旺也指出，依《動物保護法》規定，犬貓飼主應為寵物辦理絕育，若未替寵物絕育且未申報免絕育，或未申報繁殖需求卻擅自繁殖，經查證屬實，最高可處新台幣25萬元罰鍰，並得按次處罰。

動保處說明，115年度「高雄市市民犬貓絕育補助」限設籍高雄市、年滿18歲市民申請，每人最多補助2隻犬貓，於補助期間內攜帶犬貓至高市合法獸醫診療機構完成絕育手術，並符合相關規定即可提出申請，經費名額有限，建議飼主及早辦理。

此外，偏遠地區「犬貓絕育三合一巡迴活動」首場將於2月8日上午在阿蓮區老人活動中心舉行，後續場次也將陸續規畫公告，相關申請書表與活動資訊，可至高雄市動物保護處官網查詢下載。

