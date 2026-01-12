沒充電也爆炸！台灣製行動電源自燃 神腦證實舊款已召回

一名網友分享行動電源僅靜置在床頭，卻爆炸起火。（取自threads@waackwer）

行動電源爆炸意外再起。近日一名網友分享驚魂經歷，指出家中一顆台灣製行動電源沒有使用、也未充電，僅靜置在床頭櫃上，卻突然爆炸起火，差點釀成嚴重意外。事件曝光後引發熱議，神腦國際也出面回應，證實該產品早在2021年已公告召回，呼籲民眾立即停用並前往門市更換或退貨。

行動電源沒在用 為何仍爆炸？

原PO在Threads表示，當時媽媽的行動電源放在床頭櫃上，未插著充電線，也沒有使用，卻突然起火爆炸。他第一時間大喊失火，爸爸立刻衝進房間用外套壓住火勢，才阻止火勢擴大。原PO事後回想仍心有餘悸，直言若當時沒人在家，或媽媽正在睡覺，起火點就在頭邊，後果恐怕不堪設想。

廣告 廣告

原PO也補充，這顆行動電源已使用約4年，外觀沒有膨脹，事發前2天也未充電或使用，只是靜置就突然爆炸。他特別提醒，即使沒有充電，行動電源仍可能有風險，應避免放在床邊或靠近易燃物。

神腦國際指出，此款行動電源已在2021年10月召回。（取自threads@waackwer）

神腦國際怎麼說？舊款早已召回

貼文曝光後，有眼尖網友發現，爆炸的行動電源疑似為台灣品牌MEGA KING，隨即引發更多討論。神腦國際對此回應，MEGA KING為神腦自有品牌，經查證該異常產品型號為MK 10050 iHard，於2019年由台灣上市櫃大廠天宇工業製造，品質規格符合國際標準。不過考量鋰電池的物理特性與使用年限，神腦國際已於2021年10月主動公告召回該型號產品，推測消費者當時可能未注意到相關資訊。

神腦國際強調，為避免類似事件再發生，將重啟並擴大召回宣導。凡持有MK 10050 iHard舊型號行動電源的消費者，無論是否異常、購買多久，皆應立即停止使用，並攜帶產品至全台神腦門市，可無條件更換安全升級的同級新品，或協助辦理退貨。

更多鏡週刊報導

年底好運密碼曝光？尾牙前播這首歌「全桌中獎」 一票人實測回報

甜點名店取名「青堤」遭刷一星負評 店家喊「沒政治立場」：單純比較好唸而已

考機車駕照注意！1月30日起取消是非題 筆試全面改選擇題