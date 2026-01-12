沒充電也爆炸！行動電源「床頭突起火」型號曝光 業者回應了

記者蔣季容／台北報導

行動電源在床頭櫃自燃爆炸。（圖／Threads@waackwer授權提供）

又有行動電源爆炸事件！一名網友在社群平台表示，11日媽媽的行動電源放在床頭櫃上，沒有使用也沒有充電，卻突然起火，慶幸當時媽媽沒有在房間內睡覺，否則後果不堪設想。該行動電源的型號也曝光，是神腦國際自有品牌，該型號早在2021年就發出召回令，業者提醒消費者手上若持有該款行動電源，可以至全台門市辦理退貨。

一名網友在Threads指出，媽媽的行動電源放在房間床頭櫃上，當時並沒有在使用，也沒有插著充電線，卻突然爆炸起火。當下原PO第一時間大喊失火，慶幸爸爸衝進來用外套壓住，火勢才沒有擴大。

行動電源自燃爆炸，牆壁燒到焦黑。（圖／Threads@waackwer授權提供）

行動電源自燃爆炸。（圖／Threads@waackwer授權提供）

原PO心有餘悸地說，好險當時家裡有人，媽媽也沒有在房間內睡覺，「否則著火點就在她的頭旁邊，後果不敢想。」他也提醒，即使沒有充電，行動電源也存在風險，請避免放在床邊或靠近易燃物的地方。

事實上，該顆發生自燃的行動電源是神腦國際自有品牌MEGA KING「MK 10050 iHard」，該批次產品於2019年由台灣知名上市櫃大廠天宇工業製造，品質規格雖符合國際標準，但考量鋰電池物理特性與使用年限，神腦國際2021年10月即主動公告召回該產品，推測當時消費者可能沒有注意到。

神腦國際2021年10月即主動公告召回該產品。（圖／翻攝自神腦國際 Senao臉書）

神腦國際呼籲，若消費者手中仍持有該款舊型號行動電源，請立即停止使用，並攜帶產品至全台神腦門市，將無條件更換全新製程、安全升級的同級產品，或協助辦理退貨。

