沒充電也爆！行動電源竄火險傷人 神腦國際「無條件退貨」：2021年已召回

神腦國際2021年公告召回這一款行動電源。翻攝神腦國際臉書



再度發生行動電源釀成爆炸意外，還差一點就傷人。一名網友在社群平台Threads表示，昨天（1／11）母親的行動電源放在床頭櫃上，沒有使用也沒有充電，卻突然起火，造成牆壁都燒焦黑了一大塊，還好母親當時沒在房內睡覺，否則後果不堪設想。對此，神腦國際表示，該行動電源型號是自有品牌，但該型號在2021年就發出召回令，業者提醒消費者手上若持有該款行動電源，可以至全台門市無條件辦理退貨。

一名網友在Threads指出，媽媽的行動電源放在房間床頭櫃上，當時並沒有在使用，也沒有插著充電線，卻突然爆炸起火。當下網友第一時間大喊失火，慶幸爸爸衝進來用外套壓住，火勢才沒有擴大。

廣告 廣告

原PO心有餘悸地說，好險當時家裡有人，媽媽也沒有在房間內睡覺，「否則著火點就在她的頭旁邊，後果不敢想。」他也提醒，即使沒有充電，行動電源也存在風險，請避免放在床邊或靠近易燃物的地方。

據了解，該行動電源是神腦國際自有品牌MEGA KING「MK 10050 iHard」，該批次產品於2019年由台灣知名上市櫃大廠天宇工業製造，品質規格雖符合國際標準，但考量鋰電池物理特性與使用年限，神腦國際2021年10月即主動公告召回該產品，推測消費者沒有注意到召回令。

神腦國際呼籲，若消費者手中仍持有該款舊型號行動電源，請立即停止使用，並攜帶產品至全台神腦門市，將無條件更換全新製程、安全升級的同級產品，或協助辦理退貨。

至於若在家中發現行動電源起火了，該怎麼辦呢？擔任消防員的網友也留言表示，「要馬上拿身邊的飲料或礦泉水澆水冷卻，壓制住火勢跟熱失控反應後，再用烤肉夾或廚房的電鍋防燙夾夾起來，泡在水桶中。」該網友也提醒，不要花時間去找滅火器，因為滅火器是沒用的。另外他也提醒，「行動電源燃燒時的煙很毒，若持續不舒服，最好去醫院檢查一下。」

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂