沒免費流感疫苗可打？19～49歲11/30有限量免費流感疫苗
這個流感季目前國際上多數國家的疫情都在往上攀升，鄰近的日本、韓國、中國疫情都走高，花蓮縣衛生局獲得高端疫苗公司贈送1000劑流感疫苗，將在月底開放給非公費對象的19～49歲民眾免費接種，呼籲民眾把握機會。
花蓮縣19～49歲流感疫苗免費接種
時間：11/30（日）14:30～18：00。
地點：花蓮縣花蓮市和平東路581號，遠東百貨1樓，位置近星巴克和H&M。
對象：19～49歲非公費流感疫苗施打對象。
注意事項：須攜帶健保卡。
名額：1000劑打完為止。
赴日旅遊 提早打疫苗再出發
再過1個月就是耶誕節，緊接著有跨年夜和元旦，有些民眾會趁機安排出國旅遊，不少國人喜愛前往的日本最近流感疫情明顯升溫，有15個縣平均病例數超過40例，各家醫療機構和學校停課措施的數量是去年同期的14倍，疾管署預估當地疫情高峰將落在耶誕假期，呼籲民眾提早接種流感疫苗，才來得及在出國前得到保護力。
受到中日關係惡化影響，日本的旅遊產業受到中國觀光團客大量取消影響，熟悉日本的前感染科醫師孔祥琪（林氏璧）認為近期是前往日本旅遊的好時機，呼籲國人前往日本旅遊時最好在公共場所戴口罩、出發前接種流感疫苗等防疫準備。
當天同步開放2公費疫苗接種
花蓮縣11/30在遠東百貨的流感疫苗接種站，同時還提供出生滿6個月～18歲及50歲以上民眾接種公費流感疫苗，現場不論年齡，只要接種流感疫苗，均可獲贈水果禮盒，另同時開放50歲以上民眾施打新冠肺炎疫苗，接種可獲贈精美禮品。
