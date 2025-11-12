沒冬眠！札幌市區熊現身遭獵殺 附近學校緊急停課

即時中心／林韋慈報導



今年日本熊害頻傳，入冬仍有多起熊出沒民宅附近事件，位於札幌的北海道神宮以及圓山公園，近日分別發現熊的足跡，昨（11）日早上又有民眾看到熊的腳印，札幌市政府決定圓山公園完全封閉兩周，今（12）日札幌市政府表示已成功獵殺一隻熊，但尚未決定圓山公園是否重新開放。

根據北海道電視台與北海道新聞HTB報導，昨日札幌市北海道神宮附近的圓山公園，出現寬約20公分的熊腳印。由於熊出沒，附近的小學加強了對上下學學生的巡邏，家長也陪同孩子上學，札幌市宣布將關閉整個圓山公園區域約兩週，此外，附近學校均宣布緊急停課。

快新聞／熊出沒！北海道圓山公園獵捕公熊 尚未確認重新開放

圓山公園（圖／円山公園官網）





圓山動物園和北海道神社附近近期多次發現熊的腳印，園內金屬網也出現破洞，監視器也兩度拍攝到熊的蹤影。到了10日晚間，熊在住宅區附近留下大量腳印，當地居民已開始隨身攜帶熊用噴霧防身，坦言晚回家時會感到有點害怕。

根據日本媒體今日報導，札幌市12日宣布已成功透過陷阱以電擊方式撲殺一隻熊，但是否重新開園，市府仍在評估當中。雖然已將熊獵殺，但關閉中的圓山動物園與周遭學校，是否會重新開放，目前尚未決定。





