〈沒出息〉作者出新曲！于北辰昔嗆「讓共軍找不著北」 改編旋律超洗腦

退役少將、桃園市議員于北辰過去曾講過許多言論，包含天弓飛彈每發攔截率大約是70%，3發攔截率210%；共軍打過來全城設紅燈，共軍就只能一直等等等，引發外界熱議。先前將民進黨立委王世堅的名言改編成抖音神曲〈沒出息〉的歌手王搏，近日把于北辰的金句改編成新歌〈找不著北〉，歌曲曝光後，引發網友熱議。

歌手王搏近日將于北辰的名言改編成洗腦歌曲〈找不著北〉，歌詞引用過去于北辰曾經發表過，在面對共軍襲擊時如何應對的經典言論，「一旦打進來，我就把信號燈（紅綠燈）全部設成紅燈，你就一直等等等；一旦靠近我，我就掏耳朵，掏耳朵的人誰都不能碰。一旦打進來，我就躲進衛生間（廁所），你敲門我就說有人；一但要抓我，我就改名于辰，讓你們找不著北」。

臉書粉專「刺綠酸水」分享這首歌，不少台灣網友留言寫下，「陸軍官校的傳奇人物-北七辰」、「笑死我了」、「好聽，太有才了」等。事實上，改編此曲的歌手王搏，曾將王世堅的名言改編成〈沒出息〉一首歌，其中一句「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」更在網路上引發熱議，成為熱門的迷因哏，獲得網友好評。

王搏的〈沒出息〉一曲，在中國也受到歡迎，15日中國海軍989編隊搭載2100多名學員和官兵，從山東青島啟航，將訪問越南、馬來西亞、印尼3國。航行期間還自海軍工程大學和海軍航空大學的軍校學員，在艦艇的飛行甲板上擺出「從從容容、游刃有餘」等字樣。中國海軍表示，編隊將組織進行地文航海、天文航海、艦艇共同課目等實踐教學，培養學員的崗位任職基礎、增強政治素養、擴大國際視野和培養戰略思維能力。

