「沒出息」爆紅低調赴中？ 王世堅駁：我一直在台灣

民進黨立委王世堅過去質詢時的金句，被中國網友改編成歌曲〈沒出息〉後，紅遍兩岸。不過最近網路上，開始流傳王世堅低調到中國的消息，讓他立刻否認，強調自己一直都在台灣，如果要去中國也要等到不需要台胞證，能使用中華民國護照入境中國才有可能。

AI「假」新片掀議論 王世堅鄭重澄清：太惡劣

民進黨立委王世堅過去質詢金句改編歌曲〈沒出息〉紅遍兩岸，但近日網路上又瘋傳一支新影片。影片中，王世堅自稱低調前往大陸，手拿自拍棒錄影，字幕還是簡體字，不過內容無論怎麼看都疑點重重，與現實中的王世堅相比，影片中的下半臉，尤其是嘴型明顯不尋常，原來整段影片是遭有心人士蓄意以AI技術造假而成。

AI影片中嘴型與王世堅本人略有差異。圖／台視新聞、翻攝自YT@WangFang-c2s

民進黨立委王世堅回應，「我覺得這真的是很惡劣啦！事實上這是子虛烏有。持我們台灣中華民國護照，到你中國去、你接受，我才可能考慮。」並強調自己人就在台灣，也沒有到中國的計畫。

而這段影片的原版到底出自哪裡？王世堅表示，該影片應該是自己當時前往蘭嶼拍攝的，不過網路上瘋傳的版本是經過再製後的假影片。

王世堅「沒出息」對岸紅回來 否認有赴中計畫

有心人士利用深偽AI再製影片進行政治操作並上傳到網路，已經有許多民眾受騙上當。有網友表示，「這段影片我看過，原來是假的！」也有人認為，「AI好可怕，分不清誰是誰非。」

許多網友都看過影片，甚至有人信以為真。圖／翻攝自YT@WangFang-c2s

王世堅表示，會強烈要求，不只是數位發展部，也要求國安單位更積極地正視此事。

AI技術日新月異，帶動經濟發展的同時，也讓錯誤與假訊息橫行，民眾應提高警覺，以免落入有心人士的圈套。

