「沒出息」神曲爆紅！韓國瑜立院vs王世堅 最佳cp對話曝光

立法院長韓國瑜。（資料照／杜宜諳攝）

民進黨立委王世堅在質詢的金句，常常引發外界熱議，近日就被改編成歌曲「沒出息」，引發瘋傳。就連立法院長韓國瑜10月31日都說，「我們請最有出息的王世堅委員質詢」，而王也趣回「你化解了沒出息的尷尬」；兩人的互動也讓現場的人都笑了。

行政院長卓榮泰周五（10月31日）赴立法院進行施政總質詢，輪到王世堅質詢時間，韓國瑜笑著表示，「接下來我們請最有出息的王世堅委員質詢」，此話一出，全場都忍不住發出笑聲；而王世堅也回應，「謝謝主席，你化解了沒出息的尷尬」；隨後王開始進行質詢。

相關影片曝光後，也引發網友熱議，有人留言表示「韓總與世堅委員都是光明磊落的真男人」、「兩個真的是相愛相殺 cp組合」、「從從容容」、「韓院長和世堅立委太可愛了」、「這兩個是最喜歡的政治人物」。

另外，王世堅在當天質詢前也送卓榮泰望遠鏡、放大鏡，希望卓施政能夠高瞻遠矚、觀察細微，也希望卓這兩件禮物放在院長辦公室，在帶領政府邁向高瞻遠矚的施政時，也體恤民意、觀察細微。卓表示會謹記這段話。

