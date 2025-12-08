沒分手Ian！魏如萱高調宣示主權 隔兩地「天天視訊傳情」
43歲金曲歌后魏如萱日前大方認愛小21歲男友Ian，豈料卻意外捲入Ian與網紅若盈的感情，她透過經紀人強調是在雙方單身情況下才交往，但仍陷入三角風波中，事後她始終保持沉默，三人的感情糾葛也讓人霧裡看花，如今時隔4個月，魏如萱近日親口承認仍與Ian穩定交往中，引來外界議論。
魏如萱公開與Ian戀情後，Ian還被拍到與若盈親密互動，隨後兩人才宣布分手。魏如萱期間始終沉默，僅在8月擔任陳粒演唱會嘉賓時，貼出合作過的歌手「格格」獨照，引發外界揣測她是否已與Ian切割。
根據《聯合報〉報導，魏如萱近日出席500趴活動時，大方放閃男友Ian，她提及Ian目前在紐約讀書，兩人相隔兩地天天視訊傳情，甚至為了配合時差，熬夜到凌晨2、3點長出黑眼圈，彼此還會互相報備行程，魏如萱透露，當她跟對方抱怨臉很腫時，男方還甜誇「你很漂亮」，讓她瞬間羞喊：「我臉紅了」。
談及明年2月在小巨蛋的演唱會，魏如萱也表示，希望Ian可以來現場支持，「如果他可以來，我就很高興」，她也提及Ian平常最常聽她的〈Don't cry Don't cry〉誇讚Ian歌喉不錯也會彈吉他，語氣滿是戀愛中的甜蜜。
