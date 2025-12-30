沒初選？鄭麗文直接喊明年徵召選新北市長！李四川反應曝光

記者陳思妤／台北報導

李四川今天被記者追問鄭麗文預告要徵召一事並未做出回應（圖／翻攝畫面）

民眾黨主席黃國昌27日才盛大舉辦「為新北應援」活動，喊話新北市民給他4年，新北市副市長劉和然也早已表達參戰意願，然而，國民黨主席鄭麗文29日卻脫口說，新北市應該不會初選，希望明年徵召台北市副市長李四川。對此，李四川今（30）日被問到此事，並沒有回應，只笑著說謝謝。

鄭麗文昨天表態，新北市國民黨內應該不會走到初選，會盡快提名，但也要考慮李四川還有任務在身，還在北市府上班，「我講得這麼白話，但我們不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政」。

李四川今天上午在市府被記者追問，「你怎麼看鄭麗文說要徵召你？會義不容辭嗎？」李四川並沒有回應，只是露出笑容邊走邊說謝謝。

台北市長蔣萬安面對記者喊話，怎麼看鄭麗文暗示要徵召李四川？中國軍演挑釁的是台灣還中國？他也都沒有回應。

不過，對於鄭麗文的發言，國民黨組發會主委李哲華昨日澄清，「主席話講太快」，人選還是會依照程序走。

