沒初選？鄭麗文預告明年徵召李四川 劉和然：相信會照公開透明程序決定

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（29日）指出，2026新北市選舉黨內不會走到初選，預告明年將徵召台北副市長李四川。對此，有意參選新北市長的新北市副市長劉和然表示，身為國民黨黨員，自己最重視的是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

劉和然表示，身為國民黨黨員，最重視的是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。人生的賽道都是自己按照自己的速度在配速，就像跑馬拉松，每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響。新北市是全國人口最多、結構最複雜的城市，不是實習場，也不能有空窗期，想要服務新北，必須對城市有深度了解、對市民有同理心。

劉和然指出，台北市副市長李四川他有很重的任務，「我則是在新北市守護404萬市民，我們現在一人服務一市，目標都是為了雙北生活圈的便利。這是專業分工，大家各就各位，把當下的事做好，就是對黨、對市民最好的交代。我們在不同的位置上，為同一個生活圈努力。只要心在市民身上，就不存在時程快慢的問題。」

