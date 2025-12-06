沒刪小紅書APP「300萬用戶」將挨罰？ 專家：不會懲處

台北市 / 綜合報導

來自中國的社群APP小紅書，不少台灣人也會使用，但是詐騙案件頻傳，加上拒絕 提供資料給執法單位 無法監管，因此內政部公告將小紅書下架，為期一年。有民眾猜測，是否可透過VPN連線到境外的伺服器翻牆。不過專家提醒使用這樣的方式，除了同樣會面臨到詐騙的風險，還有個人資料外洩的疑慮。

點開來自中國的社群平台小紅書，購物美食股票投資資訊多，但詐騙案也跟著來，內政部從四日起，將小紅書「停止解析」及「限制接取」為期一年，但也強調限制取用不代表全面禁用，APP如果放著不用並不會被懲處，但資安疑慮還是不能輕忽。

廣告 廣告

民眾說：「媒體太多了，你可以選擇的東西好多好多，那你幹嘛要限在小紅書裡面，他(用戶)要把他的資安曝露出去，也是他的自由，他必須去承擔它的風險。」記者VS.民眾說：「它(小紅書)要求的個人資料，實在太多了，(所以本身就擔心有資安的疑慮)，是啊是啊。」

民眾擔心個人資料遭到外洩，而目前在台灣小紅書的使用者超過三百萬人，有民眾詢問，如果使用VPN連接到境外伺服器，翻牆使用小紅書，究竟安不安全，對此相關部門不鼓勵，專家也提出資安疑慮。

資安專家劉彥伯說：「如果你用VPN，你還是有可能碰到類似詐騙的一些內容，它會跟你的手機要一些權限，這個權限的部分包含像，你的相片你的聯絡人你的位置等等，都有可能會透過小紅書，然後把你的相關的個人資料盜走，我覺得這是另一個要去擔心的地方。」

提醒用戶，務必檢查APP設定裡個資使用權限是否關閉，或是直接將軟體刪除才是比較安全的做法，立委沈伯洋也特別指出，小紅書之所以被點名限制取用，在於它不提供執法單位資料，等於無法配合監管，但同樣來自中國的Tiktok並沒有這樣的狀況發生，因此沒有遭到限制，現在手機人手不離身資安問題還是得要嚴加提防。

原始連結







更多華視新聞報導

小紅書APP涉上千詐騙案！ 內政部暫定「封鎖1年」

「小紅書」涉詐騙財損逾2億 內政部：停止解析、限制接取一年

沒刪小紅書APP「300萬用戶」恐挨罰？ 專家：不會懲處

