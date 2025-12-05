沒刪小紅書APP「300萬用戶」恐挨罰？ 專家：不會懲處
台北市 / 綜合報導
來自中國的社群APP小紅書，不少台灣人也在使用，但詐騙案件頻傳，加上 它不提供資料給執法單位 ，無法配合監管，被內政部公告下架，為期一年。有民眾提出，是否可透過VPN連線到境外的伺服器來進行「翻牆」？對此專家提醒，使用這樣的方式，除了同樣會面臨遇到詐騙的風險，個人資料外洩的疑慮，也無法完全避免。
點開來自中國的社群平台小紅書，購物美食股票投資資訊多，但詐騙案也跟著來，內政部從四號起，將小紅書「停止解析」及「限制接取」，為期一年，但也強調限制取用不代表全面禁用，APP如果放著不用並不會被懲處，但資安疑慮還是不能輕忽。
民眾說：「媒體太多了，你可以選擇的東西好多好多，那你幹嘛要陷在小紅書裡面，他(用戶)要把他的資安曝露出去，也是他的自由，他必須去承擔它的風險。」
民眾說：「它(小紅書)要求的個人資料，實在太多了，(所以本身就擔心有資安的疑慮)，是啊是啊。」民眾擔心個人資料遭到外洩，而目前在台灣，小紅書的使用者，超過三百萬人，有民眾詢問，如果使用VPN，連接到境外伺服器，翻牆使用小紅書，究竟安不安全，對此相關部門不鼓勵，專家也提出資安疑慮。
資安專家劉彥伯說：「如果你用VPN，你還是有可能碰到類似詐騙的一些內容，它會跟你的手機要一些權限，這個權限的部分包含像，你的相片，你的聯絡人，你的位置等等，都有可能會透過小紅書，然後把你的相關的個人資料盜走，我覺得這是另一個要去擔心的地方。」
提醒用戶，務必檢查APP設定裡個資使用權限，是否關閉，或是直接將軟體刪除，才是比較安全的做法，立委沈伯洋也特別指出，小紅書之所以被點名限制取用，在於它不提供執法單位資料，等於無法配合監管，但同樣來自中國的Tiktok並沒有這樣的狀況發生，因此沒有遭到限制，現在手機人手不離身，資安問題還是得要嚴加提防。
更多華視新聞報導
數發部揭資安高風險APP 小紅書全數違規15項最多
小紅書APP涉上千詐騙案！ 內政部暫定「封鎖1年」
台灣將封鎖小紅書1年！ 陳沂：想不到我們要築長城翻牆了
其他人也在看
一堆日本人不買iPhone了？Android市占首度超車 「3關鍵」讓消費者不買單
曾經一面倒支持iPhone的日本市場，如今不再是蘋果的天下，越來越多消費者開始轉向Android。這背後的原因並非單一因素，而是多重變化交織的結果，包括「iPhone售價因日圓疲軟而屢創新高」、「功能升級幅度有限」以及「創新形象逐漸淡化」，加上Android機種在價格與性能上的競爭力提升，讓日本消費者重新評估何謂「值得入手」的智慧型手機。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 6
獨家／華碩資安事件延燒 駭客公布7竊密檔案驚見聯發科驅動程式資料夾
民視新聞／蘇恩民報導華碩集團前天驚傳駭客攻擊，知名勒索集團Everest在暗網公告取得1TB資料且「包含相機原始碼」，震驚科技業，前天深夜11點回應期限屆滿，Everest 隨即釋出7張截圖，證明竊密內容除了相機原始碼，還包括內部修補程式、測試工具、除錯日誌等多項機敏檔案，甚至秀出含有高通晶片修補軟體、聯發科驅動程式碼、虹軟科技的資料，顯示華碩應未支付贖金，而這起重大資案事件，是否隨著供應鏈延燒其他重量級跨國企業？聯發科、高通的商業機密是否外洩？全球科技界都高度關注。民視財經網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
掀蓋式手機殼再爆紅！ 學生族群瘋用：保護效果相當好
曾被視為長輩專屬配備的「掀蓋式皮套」手機殼，近期在學生族群中掀起流行風潮。有網友在社群平台分享，班上越來越多同學開始使用這類手機殼，雖然外觀被認為過時，但實用性極高，貼文吸引超過9萬人按讚。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
中派機器人守中印邊境視頻瘋傳 網：不用擔心高原反應
有博主發布視頻「印度人疑拍到中國邊防機器人站崗」登上熱搜。畫面可見，在荒無人煙的高原環境中，鏡頭拉近能看到一個站立姿勢的...世界日報World Journal ・ 22 小時前 ・ 2
華碩被爆「駭客入侵竊走1TB資料」 公司緊急發聲明了
華碩驚傳被駭客勒索，知名駭客集團Everest於暗網宣稱已入侵華碩內部，並竊取超過1TB容量的資料，對此，華碩今（3）日晚間緊急發布聲明，指出是供應商遭到駭客攻擊，但並未影響到華碩產品、公司內部系統與用戶隱私，將持續強化供應鏈安全。Everest表示已成功竊取華碩資料，內容包括廣泛用於筆電、手機的相機模組原始碼，含底層控制代碼、驅動程式等專有軟體。駭客要求......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
LINE Pay新版「用戶驚呼找不到錢」 更新後入口變動引發誤會
一名用戶日前在社群平台Threads上貼出自己的LINE Pay Money餘額截圖，並表示在完成更新後餘額竟不翼而飛，讓他急忙尋求解決方法。對此，許多網友跳出來安撫大家的情緒，並說明關鍵原因在於「入口位置不同」。「原本的錢其實還在iPASS MONEY App裡，只是更新後變成要另外下載...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 發起對話
LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程
【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
騙過ChatGPT幫他編寫惡意程式！日本17歲高中生成功駭入最大連鎖網咖，偷走725萬份個資只為買寶可夢卡牌
日本國內最大連鎖網咖「快活CLUB」遭到駭客入侵，伺服器內超過700萬組會員個資外流，根據警方調查發現，幕後黑手竟然是一名年僅17歲、來自大阪的高二男生，而且從小對編寫程式頗有心得的他，甚至能騙過ChatGPT既有限制，幫他完成一套惡意程式，成功入侵大企業伺服器。 東京警視廳4日表示，快活CLUB 的官方伺服器被入侵一案，兇手是一名17歲來自關西大阪的高中......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 3
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 1 天前 ・ 15
仿鋼彈機器人亮相！ 「ARCHAX」可切換四輪行走 功能更精進
日本今年國際機器人展3日開幕，其中有一台機器人，高4.5公尺、重3.5噸，而且外型酷似鋼彈機器人，引起全場注目。這台機器人，其實2023年就曾公開初代機，經過兩年時間的改良，這次首度公開露面，不僅具備駕駛艙，還能切換四輪行駛模式，功能更加精進。TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
一堆人在使用！數發部揭這5款高風險APP：個資、相片恐被看光
數位發展部（下稱數發部）於今(3)日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，並提供民眾具體的資安防範措施，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
雙12接力！iPhone 17衝出史上最甜價 最高現折2410元
正式進入年末消費旺季，不管是電商平台瘋狂洗版，到百貨年終慶每天倒數，人人都在比誰折扣更狂。通訊業者傑昇通信雙12接力開跑，蘋果iPhone 17、17 Pro Max最高現折2,410元回饋果粉，三星熱銷摺疊旗艦Galaxy Z Fold7及國民機A56，活動期間59折起。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
記憶體荒 手機將掀漲價潮
全球記憶體晶片短缺，使得人工智慧（AI）和消費性電子業者爭奪有限的供應量，帶動記憶體價格水漲船高，手機廠商也已警告手機價格可能上漲。另據研調機構IDC指出，記憶體價格大漲將手機平均售價推向歷史新高，明年全球手機出貨量預料縮減0.9％。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
內政部祭鐵腕！「小紅書APP」涉1706件詐騙案件 遭限制接取1年
為確保國人能安心使用安全、合法之網路平台與軟體，杜絕詐騙行為蔓延，落實相關管理與防制作為、積極保障民眾權益，是政府責無旁貸的責任。「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 8
小紅書詐騙台人調無資料 內政部：封鎖一年
[NOWnews今日新聞]內政部警政署刑事局今（4）日宣布，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。該APP自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 3
「小紅書」兩年涉1706件詐欺案 內政部宣布封鎖一年 數小時內逐步關閉
行政院打擊詐欺指揮中心今天表示，小紅書App資安檢測不合格，近兩年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定一年。針對小紅書App的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉，民眾屆時點選小紅書App頁面或按鈕，應該會呈現（網路）轉圈圈或連結不上狀態。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前 ・ 581
小紅書涉詐台人財損逾2億 平台無改進回應！內政部：將封鎖一年
內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間一年，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規，並確保國人數位安全，再研議後續處置。民眾關心以後是否無法再瀏覽「小紅書...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 5
機器人股達明所羅門開盤即一字鎖漲停！ 跳空大紅K兩理由曝光
今（4）日台股呈現強弱分明的震盪態勢，在台積電權王領跌下，加權指數目前下滑61點。不過，有兩種股票表現依舊亮眼：其一是受惠運價上漲的散裝航運強勢大漲；其二就是主推AI視覺的機器人雙箭頭達明（4585）與所羅門（2359），兩檔一開盤就直接鎖漲停。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LINE續用iPASS MONEY好友轉帳！一卡通啟用
[NOWnews今日新聞] 一卡通公司為持續提供720萬iPASSMONEY用戶熟悉的支付體驗，今（5）日宣布升級服務，啟用iPASSMONEY的LINEMINIApp。讓廣大用戶得以透過L...今日新聞NOWNEWS ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
香港宏福苑大火：從一張Google試算表到「報平安App」，為街坊織資訊網
大埔居民製作一張名為「宏福苑報平安」的Google試算表，讓街坊更新情況；軟件工程師花了約30分鐘轉化為應用程式；大學生Ivan接力再接力查核，更新失聯者消息。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 1