沒到場陳漢典婚禮包1萬6被嫌少！小S一句話揭職場人情冷暖 7萬人狂讚「太真實」

小S沒有出現陳漢典婚禮。劉耀勻攝

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）25日晚間在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場眾星雲集，不過卻沒有昔日《康熙來了》靈魂人物之一的小S（徐熙娣）現身。小S早在婚宴前就已經表態「禮到人不到」，並透露會包1萬6千元禮金，這番話卻意外引發討論，甚至被當眾調侃「好少」，她的相關回應事後在網路上掀起熱烈討論。

日前小S接受訪問時談及陳漢典婚事，直言因為行程與狀態關係不會出席婚禮，但仍會包1萬6禮金祝福，當記者脫口一句：「蛤？好少喔！」小S也毫不修飾地回應：「因為我很久沒工作了，不是啦，而且小孩你知道去讀書，很花錢。」語氣雖然輕鬆，卻也讓不少人聽出現實壓力下的無奈。

陳漢典、LuLu日前舉辦婚禮。李鍾泉攝

小S接著補充表示：「我跟他交情還好啊，你也知道，我都是在節目上跟人家假裝很好，可是私底下還好，但康永哥是真的好。」這段話在網路上被激烈討論，有網友發文問：「聽起來有點心酸對吧？但你仔細想，這不就是大人世界最真實的樣子嗎。」直指職場關係的真實樣貌，表面熱絡、工作時並肩，真正要掏錢、掏心、掏時間時，才發現彼此其實只是還不錯的同事，「這句真的……殺很深。」

貼文曝光後，引發大量網友點頭共鳴，不少人力挺小S的坦率，認為她只是把大家不敢說出口的實話講出來，「至少她誠實，不虛情假意」、「一萬六的交情也沒問題」、「養小孩真的很貴」、「沒到場還包禮金已經很有心」，也有人指出，小 S 本就是陳漢典演藝路上的貴人之一，身為前輩能給出祝福已屬難得，更靈魂烤問：「大家真的覺得有人會真心想包 200 萬嗎？」



