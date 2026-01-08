沒到手就全民普發 傳美國想發錢給格陵蘭人

▲川普政府對格陵蘭的企圖，引發丹麥和格陵蘭人不滿，圖為抗議民眾聚集於哥本哈根的美國大使館前。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國川普展現對格陵蘭島的高度興趣，不排除軟硬兼施，取得該島及豐富的天然資源開採權。有外媒獨家引述消息稱，美國正在考慮發錢給格陵蘭島的居民，進行一場「全民普發」，說服他們脫離丹麥甚至加入美國。

根據《路透社》報導，美國政府已在討論，向格陵蘭居民發放一次性款項，每人介於1萬至10萬美元，作為爭取當地人支持的部分計劃。

報導指出，直接給格陵蘭人金錢的想法，形同美國企圖「購買」這座擁有5萬7000人口的島嶼，儘管丹麥和格陵蘭自治政府都已堅稱絕不出售，而且對於長期致力於爭取獨立性、擺脫對哥本哈根經濟依賴的格陵蘭人來說，這種作法也顯得太過功利，甚至有損他們的尊嚴。

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）警告，美國的任何攻擊，都將導致北約組織（NATO）的終結。格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）近日也在臉書上發文，要美國「夠了...別再幻想吞併格陵蘭。」

美國將手伸向格陵蘭，對於北約而言相當為難，因為美國和丹麥都是成員國，受共同防禦協議約束，不可能也不應該自己打起來；法國、德國、義大利、波蘭、西班牙、英國和丹麥本週也發表聯合聲明，聲稱只有格陵蘭自己和丹麥才能決定彼此的關係。

另一種選擇？

1位白宮官員透露，川普政府還有在考慮的一項方案，試圖與該島達成「自由聯合協定」（COFA）的協議，這類協議的具體細節會因簽署國而異，目前僅適用於密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉這3個太平洋島國。

在「自由聯合協定」之下，美國政府通常會提供許多基本服務，例如郵件遞送和軍事保護；作為交換，美軍可以在「自由聯合協定」簽署國自由行動，與美國的貿易也基本免稅。

不過格陵蘭島若真要加入此類計劃，很可能就需要脫離丹麥，而民調顯示，大多數格陵蘭人雖然願意脫離丹麥、正式獨立，但也不想成為美國的一部分。

