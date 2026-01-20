沒刺青不喝酒 妹子交男友2個月因「1事」才知對方是89猴：瞬間心死

不少屁孩喜歡把機車後照鏡拔掉，自以為很帥，殊不知相當危險。（示意圖，與內文無關／翻攝自爆廢公社）

男女陷入曖昧期，總是會自動忽視能看到的缺點，不顧一切在一起。近日就有一名女網友感嘆，男友明明沒刺青也不喝酒，直到2個月後看到對方的摩托車，才知道男友竟然是標準的「山道猴子」，感嘆已經心冷，奇葩經歷也引起熱議。

女網友在Dcard上發文「交往後才發現男友是猴子…」，述說自己跟男友是通過交友軟體認識，當時對方表示因為騎車自摔緣故，摩托車壞了正在修理，因此都借朋友的車來載她。直到2個月後車子終於修好，但當原PO看到男友摩托車竟然沒有後照鏡，才驚覺對方是山道猴子。

原PO感嘆，他對89猴刻板印象就是刺青、跑趴、喝酒嚼檳榔，但對方白白淨淨，外表就像是乖乖的奶狗，沒想到竟然是會特地拔掉後照鏡的山道猴子，「難怪他跟我說平均每2個月就出車禍一次，還怪說是車牌號碼帶衰...」。

原PO表示，如今自已已經心冷，唯一好奇的就是「男生幾歲才會裝上後照鏡」。不少網友笑翻留言：「猴子到老都是猴子，妳需要洗洗眼睛了」、「男生幾歲才會裝上後照鏡？這問題也太可愛了吧」、「快分手，現在摔的還是車，以後摔的就是妳了」、「猴子只會變老，不會變好」、「可能要等到有腦的時候」、「實在無法理解機車不裝後照鏡的是腦子裝X嗎，拿掉也沒比較帥」、「故意不裝後視鏡就是智障沒有例外」、「每兩個月就出車禍，叫他先去驗腦子再上路」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

