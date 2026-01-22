沒刺青、喝酒！交2個月奶狗男友「1行為」讓她心碎 眾人笑翻：台女最愛

生活中心／王文承報導

一名妹子感嘆，男友明明沒有刺青、不喝酒，外表看起來斯文乾淨，直到交往兩個月後，才因一個細節驚覺對方竟是標準的「山道猴子」，讓她瞬間心寒。（示意圖／PIXABAY）

當男女處於曖昧期時，往往會替對方套上一層濾鏡，自動忽略缺點，甚至把對方視為夢寐以求的理想型，一不小心就墜入愛河、開始交往。不過，一名妹子感嘆，男友明明沒有刺青、不喝酒，外表看起來斯文乾淨，直到交往兩個月後，因一個細節驚覺對方竟是標準的「山道猴子」，讓她瞬間心寒，貼文曝光後，也引發網友熱議。

一名女網友在《Dcard》以「交往後才發現男友是猴子……」為題發文表示，她是透過交友軟體認識男友，交往初期，對方聲稱因騎車自摔導致機車損壞，正在修理，因此平時都是借朋友的車來接送她。直到兩個月後，男友的機車終於修好，原PO第一次看到車況，才發現整輛機車竟然沒有安裝後照鏡，當場震驚，也意識到男友可能是所謂的「山道猴子」。

原PO坦言，自己對「89猴」的刻板印象一直是刺青、跑趴、喝酒、嚼檳榔，但男友外表白白淨淨，看起來就像乖乖的「奶狗系」男生，完全聯想不到會刻意拔掉後照鏡。她也恍然大悟，為何男友曾說自己「平均每兩個月就出一次車禍」，還把原因怪罪到「車牌號碼太衰」。

原PO無奈表示，現在自己已經心冷，唯一感到好奇的只剩下一個問題：「男生到底幾歲才會裝上後照鏡？」

貼文曝光後，引來大量網友開酸與勸退，「台女最愛」、「猴子到老都是猴子 妳需要洗洗眼睛了」、「快分手，現在摔的還是車，以後摔的就是妳了。」、「你男友永遠不會裝上後照鏡，屁孩就是屁孩，分手比較好，現在摔的是他以後換摔你」、「長得好看智商不高的猴猴」、「分了吧，不然你遲早有一天需要幫他簽放棄急救同意書」、「我覺得這很危險，妳儘量不要給他載…」、「妳哪天坐在機車上，連人帶車不小心摔倒了，他肯定先扶機車。」。

