沒剃鬍子像趙本山？ 陳冠希：本山冠希聯名很值錢

香港藝人陳冠希突然因為「本山化」登上微博熱搜，話題單日閱讀破億。源於有網友在日本偶遇陳冠希，並曬出和陳冠希的合照，照片中陳冠希戴毛帽、蓄落腮鬍的造型，有網友讚他「45歲的鬆弛，比帥更迷人」，但也有不少網友感嘆歲月不饒人，調侃他愈來愈像趙本山。其實早在三年前，陳冠希就調侃自己「本山化」，並稱「但本山和冠希聯名很值錢」。

據網友發布的照片，2025年12月初，陳冠希在日本街頭被路人攔下求合影，他沒躲開鏡頭，還笑著說「沒事，來啊，我正好在等我老婆」。不過照片中，因蓄鬚戴帽又穿著寬鬆上衣的造型顯蒼老，被調侃「本山化」。

他素願直播抱女兒自嘲像趙本山並提聯名梗，摸著自己的鬍子，以幽默的語氣回應：「沒有剃鬍子，大家都會覺得我像那個誰啊，對了本山，本山冠希聯名很值錢」。

網友反應兩極，有人玩梗，忍不住把他和趙本山的經典形象疊了buff，「趙本希」的調侃就這麼炸了鍋；有人呼籲尊重衰老。據了解，其實熱搜中的視頻，是2022年陳冠希對於自己像趙本山的回應，當時的陳冠希，其實就自我調侃像本山了。

在早年的一次訪談中，當時才35歲的陳冠希就已經坦然接受自己沒原來帥，並給了自己的答案：「老有人跟我說你沒以前年輕帥氣了，md這不是廢話，那會我才19歲。人歲數大了就會變老，歲數大了卻沒變老的人做了什麼就不知道了，等他們50歲看變成什麼樣子，我50歲的時候肯定還是很帥」。

