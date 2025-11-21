沒剎車！7旬騎士直行猛撞左轉貨車 送醫後不治

基隆市 / 綜合報導

彰化縣福興鄉發生一起死亡車禍，一輛大貨車從路口左轉，開到一半快到巷口時，對向一輛機車疑似沒 剎 車，直直撞上大貨車車身， 機車騎士 當場沒了呼吸心跳，其他用路人都嚇傻了，趕緊停車報案。警方調查，這名機車騎士有駕照，而且當時戴著安全帽，但是因為撞擊力道太大，騎士送醫後傷重不治身亡。

大貨車從路口左轉，快要開進巷口時，這台機車騎過來，直接猛撞上大貨車的車身，騎士當場倒地不起，路過民眾看到嚇傻了，停下車趕快幫忙報案，為了避免後方車輛撞上，又拿東西幫忙阻擋，等警方和救護人員到場，騎士送醫急救後還是不治死亡。

目擊民眾說：「他(貨車)要轉過來，他(騎士)要過。」記者VS.目擊民眾說：「看到司機就慢慢走過來，(就是很無奈)，對。」車禍發生在昨(20)日中午，彰化福興鄉這處路口，事發後機車車頭車殼被撞破，零件裸露在外，可見撞擊大，許姓男子雖然有戴安全帽，還是傷重不治。

彰化縣交通警察隊鹿港分隊長吳宗鴻說：「雙方於路口發生碰撞，造成騎士倒地受傷送醫急救，騎士經急救後，不治身亡。」警方調查，騎士是79歲的許姓男子，平常獨居，家人也不清楚他當時是要去哪，而大貨車駕駛是40歲的黃姓男子，送貨途中經過路口轉彎，被機車撞上相當無奈，恐怕還要面臨過失致死等相關刑責，詳細情形，有待警方進一步釐清。

