沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普

美國總統川普為了拿下格陵蘭，揚言對歐洲盟國祭出關稅，恐成壓垮北約的最後一根稻草，也加速跨大西洋「怨偶」分道揚鑣。新聞網站POLITICO引述知情人士報導，歐洲核心圈早已在摸索「後美國時代」的運作方式，35個歐洲國家的國安顧問數月前成立非官方通訊群組即時聯繫，英、德、法、義領袖與歐盟執委會主席都在群裡，只要川普出現荒腔走板的行動，立刻開聊協調。

多名歐洲官員私下形容，川普急於併吞格陵蘭是在「發神經」，懷疑他在委內瑞拉行動後陷入「戰士模式」。一名歐洲外交官認為，「外界批評歐洲對川普太軟弱的說法有些道理，歐洲也有紅線」。越來越多歐洲高層不再視川普治下的美國是可靠的貿易夥伴，遑論安全盟友，因而開始討論如何因應新現實，在沒有美國的前景下往前邁進。

POLITICO指出，歐洲各國其實早在摸索「沒有美國也能運作」的模式。為了更有效支援烏克蘭，去年約35國組成「志願者聯盟」（coalition of the willing），美國原本就不在其中。這些國家的國安顧問定期聯繫，頻繁以線上會議協調立場；私下則透過非正式的聊天群組交流。

這個名為「華府小組」的群組或許讓北約的瓦解變得不再難以想像。

熟悉運作的人士說，這個圈子互信度高，參與層級也不僅止於官員。英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、歐盟執委會主席范德賴恩、義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布等人，也常在同群聊裡直接對話。

POLITICO稱，他們過去一年形成熟練流程，一旦川普有什麼荒腔走板的行動，大家就互傳訊息。一名知情群聊安排的人士描述，情勢快速變化時「這個群組特別有效」，也凸顯領袖間的私交在關鍵時刻派得上用場。

這個非正式但活躍的群組名為「華府小組」（Washington Group），名稱來自去年8月陪同澤倫斯基赴白宮協商俄烏協議的歐洲領袖團。

這篇報導提出，美國不再力挺北約與歐洲安全的情境下，「志願者聯盟」可能成為新安全架構的起點。換言之，或許沒有北約也未必無以為繼。

這項新安排不排斥與美國合作，但不再把美國參與視為理所當然。

值得注意的是，澤倫斯基也在群組中。烏克蘭是這個圈子裡軍事化程度最高的國家，擁有龐大兵力、成熟的無人機產業與最貼近戰場的實戰經驗。隨著美國作為安全後盾的承諾越發缺乏說服力，北約對烏克蘭的吸引力也在下降。

若把烏克蘭軍力與法國、德國、波蘭、英國等國相加，「志願者聯盟」可動員的軍事能量將十分可觀，且同時涵蓋擁核與非擁核國家。

歐洲「少靠美國、自主防衛」並非新議題，但近幾天歐洲高層動作明顯加速。歐盟宣示要在2030年前具備自我防衛能力；歐盟防務執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）日前拋出10萬人常設歐盟軍隊構想，並重提約12人、含英國在內的「歐洲安全理事會」，范德賴恩也宣傳「歐洲安全戰略」（European Security Strategy），但細節未明。

