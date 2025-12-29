沒協調？鄭麗文曝明年徵召李四川 侯友宜急喊：黨有機制產生最棒人選

記者詹宜庭／台北報導

侯友宜出席新北市「大型群聚活動及人潮聚集處所強化維安精進作為」會議。（圖／新北市政府提供）

針對2026新北市長選舉，國民黨主席鄭麗文今（29日）指出，黨內不至於走到初選，預計明年徵召台北市長李四川；此話一出立刻引發熱議，國民黨組發會主委李哲華出面緩頰說，還是會依照程序走，讓新北市地方黨部對有意參選人先進行協調。新北市長侯友宜受訪時也強調，「黨有一定機制產生最棒的人選，包括初選協調等都是規劃的一項」。

對於2026新北市長選舉，鄭麗文上午接受專訪表示，國民黨內應該不至於走到初選，會盡快提名，但也要考慮到北市副市長李四川還有任務在身，還在北市府上班，「我講得這麼白話，但我們不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。」

此話一出立刻引發熱議，有意參選新北市長的新北市副市長劉和然表示，身為國民黨黨員，最重視的是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。國民黨組發會主委李哲華也出面緩頰說，還是會依照程序走，讓新北市地方黨部對有意參選人先進行協調。

侯友宜下午出席新北市「大型群聚活動及人潮聚集處所強化維安精進作為」會議，接受媒體聯訪時表示，黨有黨的規劃，在適當的時機一定會找出最好的人選來面對2026的選戰。媒體追問「最好的人選是李四川還是劉和然？」侯友宜則回「黨有一定機制產生最棒的人選，包括初選協調等都是規劃的一項」。

