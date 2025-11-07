沒去夜市來這裡！黃仁勳台南「美食地圖」曝光 與魏哲家大啖溫體牛肉爐

記者林昱孜／台南報導

黃仁勳結束台積電參訪，晚上與台積電巨頭，在永康享用牛肉爐。（圖／翻攝畫面）

輝達執行長黃仁勳今（7）日黃搭乘私人飛機，從巴黎直飛台南機場，下午抵達機場後前往參訪台積電3奈米廠，結束後隨其前往台南永康劉家莊牛肉爐，與台積電董事長魏哲家餐敘；現場用餐民眾，無預警遇到黃仁勳，開心到搶拍照、簽名，而他依舊親民來者不拒，先完成見面會才入內用餐，黃仁勳美食地圖又添一家。

黃仁勳與張曉強（右）並肩大啖牛肉爐。（圖／翻攝畫面）

黃仁勳抵台現身台南機場，結束長程飛行不見疲累，親民面對媒體、粉絲，一路簽名、拍照到機場外，接著前往飯店進行簡單洗漱，又隨即前往台積電3奈米廠參訪，近6點離開廠區，隨即前往永康劉家莊，享用牛肉爐。

黃仁勳光是走進餐廳就花了許久時間。（圖／翻攝畫面）

黃仁勳所到之處，都引起民眾圍觀瘋狂搶拍，光是從下車到走進餐廳用餐，就耗費了不少時間；除了台積電董事長魏哲家一同餐敘外，台積電巨頭幾乎全到場，包括米玉傑、何軍、秦泳沛、張曉強。

黃仁勳熱情幫粉絲簽名。（圖／翻攝畫面）

黃仁勳用餐地點永康牛家莊，台南極具代表性的老字號牛肉爐餐廳，不只能吃到新鮮溫體牛，就連甘醇的湯底，也讓不少老饕讚不絕口，雖然黃仁勳1.5天炫風是訪台，無法逛夜市吃美食，但來台南必吃的溫體牛肉爐，肯定能彌補一些遺憾，黃仁勳美食地圖又再添一處。

