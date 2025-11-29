沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變

娛樂中心／台北報導

邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。

許瑋甯、邱澤的婚禮盛大舉辦。（圖／夏朵創意行銷提供）

李榮浩與楊丞琳結婚6年，感情穩定依舊甜蜜。日前李榮浩在澳洲雪梨舉行演唱會，演出結束隔天就被粉絲在當地知名購物中心巧遇。李榮浩頂著鮮紅髮色十分醒目，身邊有工作人員陪同，不時被路人認出。而他身後緊跟著的，是低調打扮的妻子楊丞琳，穿著黑色皮衣搭配豹紋裙，夫妻倆更被目擊手牽手，十分恩愛。

而楊丞琳與許瑋甯為華岡藝校的同班同學，更與已故藝人黃鴻升（小鬼）組成「華岡五人幫」，私下感情極好，然而去年8月被網友發現，自從許瑋甯與邱澤結婚後，和楊丞琳的好感情疑似已經生變，楊丞琳甚至已退追許瑋甯，當時事後許瑋甯出席代言活動時則表示：「覺得我們私底下朋友的事情，也不需要跟大家報備，也沒必要搬到檯面上說。」

