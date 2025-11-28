沒去邱澤、許瑋甯婚禮！楊丞琳飛澳洲「化身暗黑燈光師」害羞畫面瘋傳

娛樂中心／綜合報導

許瑋甯與邱澤今（28日）晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，席開逾400位賓客，現場眾星雲集、盛況空前。兩人雖在2021年已完成登記，但遲至今日才舉行婚禮，許多圈內好友都現身獻上祝福。不過，向來被視為「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席。不過她其實目前人在澳洲，正陪同老公李榮浩進行巡演行程，還被粉絲捕捉到「化身暗黑燈光師」的一幕，臉上帶著害羞又甜蜜的笑意，整張臉因燈光映照而泛紅，猶如少女般的模樣掀起熱議。

據悉，楊丞琳與許瑋甯、已故藝人黃鴻升（小鬼）皆是華岡藝校同班同學，學生時期感情緊密，畢業後仍時常聚會，被譽為演藝圈的真摯閨密。然而自從許瑋甯與楊丞琳前男友邱澤結婚後，兩人互動明顯減少，楊丞琳甚至退追許瑋甯IG，姊妹情似乎逐漸淡去。'

楊丞琳(左)目前人在澳洲陪伴老公李榮浩(右)巡演。（圖／翻攝自微博）





事實上，楊丞琳目前人在澳洲陪伴老公李榮浩巡演。李榮浩近期展開《李榮浩2025》世界巡演澳洲站，先後在雪梨、墨爾本開唱，愛妻也低調隨行，粉絲在街頭偶遇夫妻倆，拍下兩人甜蜜牽手、逛街及遊動物園的畫面，夫妻穿搭時尚又有默契，榮浩染了一頭亮紅髮，身穿灰色拼接西裝外套與寬褲；楊丞琳則戴報童帽、穿皮衣配豹紋長裙，率性又不失女人味，被粉絲大讚「夫妻衣Q超高」。從粉絲分享的照片可見，夫妻倆幾乎全程牽手，互動自然親暱。





楊丞琳雖然戴著口罩、暗黑系的外套打扮低調，但仍能看出臉頰微紅，放閃害羞的神情。（圖／翻攝自小紅書）









李榮浩更在墨爾本場演唱會上特別點名楊丞琳，讓她害羞對鏡頭微笑，雖然戴著口罩、暗黑系的外套打扮低調，但仍能看出臉頰微紅，放閃害羞的神情，事後楊丞琳幽默回覆：「是燈光不是我」，閃度破表。據悉，李榮浩結束雪梨、墨爾本站後，將於12月31日與2026年1月1日移師泰國清邁開唱。他在微博發影片透露，元旦場門票已全數售罄，自己也在積極詢問主辦方「能不能加場」，承諾有最新消息會第一時間告訴歌迷。





事後楊丞琳幽默回覆：「是燈光不是我」。（圖／翻攝自小紅書）

















