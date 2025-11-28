沒去駐美.....徐斯儉任國防部副部長 媒體人質疑「奇特安排」

國家安全會議副祕書長徐斯儉，被賴清德總統正式任命出任國防部軍政副部長。（資料照／姚志平攝）

總統府發言人郭雅慧今（28）日宣布，賴清德總統已正式任命徐斯儉出任國防部軍政副部長，盼借重徐斯儉在國安與國際事務上深厚的專業背景與實務經驗，襄助國防部長顧立雄為我國國防的革新與強化注入全新動能。此消息讓資深媒體人樊啓明看傻眼，發文開酸了。

徐斯儉是美國哥倫比亞大學政治學博士，現任國家安全會議諮詢委員，歷任外交部政務次長（2018年至2020年）、國家安全會議副秘書長（2020年至2025），任內表現傑出，歷練豐富完整。

郭雅慧表示，徐副部長在國安及外交領域深耕多年，擔任國安會副秘書長與諮詢委員期間，積極協助國防部推動與國際友盟的各項軍事交流與合作計畫。他曾多次率團參與台美間的重要對話，並實際參與多項關鍵會議，與美方政軍界人士互動密切且熟稔。在現任國防部長顧立雄擔任國安會秘書長期間，徐博士更全力協助，深入參與各項國防改革規劃，對國防事務有深刻且全面的掌握。

但媒體人樊啓明隨即在臉書發文，提到律師當國防部長之後，賴政府又一奇特安排，那就是外交系統的徐斯儉，出任國防部軍政副部長，「駐美代表當不成，竟然丟到國防部？！」貼文曝光後，底下網友紛紛留言嘲諷：「因為買美國武器是外交」、「賴清德只用不專業的人啊！」

先前曾不只一次傳出，指徐斯儉將擔任我駐美代表，取代現任代表俞大㵢，盼增進與川普政府的溝通往來，但美方未予同意，不過，總統府都鄭重否認傳聞，表示無此人事變動。

