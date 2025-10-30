沒參與卻被依違反獸醫法開罰 紀姓獸醫師臉書曝心寒

台中市 / 綜合報導

台中梧棲非洲豬瘟，一開始被捲入的養豬場特約紀姓獸醫師，在被檢方約談後請回。不過面對要被台中市府開罰，他在臉書上發文表達心寒，他說自己曾是口蹄疫受災戶，當年政府機關找他協助防治口蹄疫，他義無反顧，但現在卻因為自己沒參與的事情，受到裁罰，讓他相當心痛，決定明年不再和養豬場簽特約獸醫師，另外中央疫情指揮中心，揪出台中市政府疫調的化製三聯單竟被塗改，究竟是哪一方竄改資料，檢方已經分案調查。

紀姓獸醫師說：「我灰心的原因是因為，原本希望我幫忙的人，現在竟然是裁罰我的人。」獸醫說，自己曾是口蹄疫受災戶，當年政府機關找他幫忙協助防治口蹄疫，他義無反顧，這次爆發豬瘟，他問養豬場為什麼第一時間不找他，業者竟然回答「你不賣藥，來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你！」

紀姓獸醫師說：「虧我對畜牧場的疫病敏感度那麼高，可是他們錯過了，沒有找我，我是覺得滿可惜的。」台中市政府疫調獸醫人數和病死豬頭數，前後變來變去，現在中央疫情指揮中心，又揪出市府疫調化製三聯單數量不吻合，從10月11日到21日，共有11張三聯單。

但10月12日化製場留存的三聯單甲聯，登記的中豬數量是3頭，但給防疫所的乙聯上卻登記5頭，甲聯少了2頭，其餘10張數量吻合，雲林動植物防疫所長廖培志說：「三聯化製單，它是(一式三份)複寫紙，正常你甲聯寫完，二，三聯應該原則上是一致的。」

三聯單疑似被塗改，檢方已經著手調查，議員也砲轟市府，事發至今第9天，還沒找到豬瘟來源，台中市議員江和樹VS.台中市環保局長陳宏益說：「它的四周全都是港口附近，一些倉儲業者，(工人)他們在船上是不是會吃東西，不能下來嘛，但是他們如果把廚餘丟進來呢，這麼簡單的事，你們找不出來。」市政府疫調數據、關鍵人物兜不攏，被罵得滿頭包，現在又傳出三聯單可能遭竄改，市府防疫能力和公信力，備受質疑。

