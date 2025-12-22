沒及時抓到張文慘遭炎上 北市警局長李西河：虛心接受批評

針對外界批評辦案速度太慢，北市警局長李西河（左三）表示，虛心接受批評。 圖：台北市警察局提供

[Newtalk新聞] 本月19日北捷發生驚人駭聞隨機殺人案，27歲凶嫌張文在台北車站捷運站及中山商圈發動無差別攻擊案，釀4死11傷悲劇，而他在事前已多次縱火，讓外界質疑警方追捕速度太慢，才釀嚴重死傷。對此，台北市警察局長李西河表示，針對外界批評指教，他都虛心接受，他也相信所有警察同仁冒險犯難，都是為了保護民眾。

李西河表示，案發後，他立即啟動成立先期應變處置小組，全力追查嫌犯，並指示各外勤主官即刻返回駐地待命，加強轄內維安，但面對外界批評及指教，他會虛心接受、省思及策進，警察也有家人，失去親人的傷痛，都能感同身受，一定會讓犯罪真相水落石出，並加倍努力守護生活在這片土地每個人的安全。

李西河強調，所有警察同仁，無不希望在意外事故中勇於犯難、犧牲自我，讓民眾死傷能夠越少越好，最好是沒有死傷，因為保護民眾生命，是警察的天職；期盼社會大眾經過每位兢兢業業、堅守崗位的警察面前，簡單一句「辛苦了」，相信每位同仁會感覺您的溫暖，更加倍努力。

