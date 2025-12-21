沒及時抓到張文釀3死9傷？警還原「追捕時間線」…民眾力挺：用跑百米的速度狂奔

警方加強維安。圖／攝影鄒保祥

台北市19日傍晚發生重大隨機殺人事件，現年27歲的張文先是多處縱火、在台北車站投擲煙霧彈，再前往中山南西商圈持長刀隨機攻擊，最終造成3人死亡、9人受傷，張文則畏罪墜樓身亡。不料卻有民眾、官員質疑獲報的警方未能及時逮捕張文才會發生憾事，也釣出北市警局20日公布張文作案時間點，澄清沒有延誤：「警察不是神，我們是在跟時間賽跑，已經盡力了！」

沒及時抓到張文才釀憾事？警方無奈曝現況

警方19日午近4時接獲發生2起火警的通報後，中山分局立即展開調查，最終確認為3起縱火案，警方隨機調閱沿線監視器畫面，發現嫌犯變裝、改騎Ubike逃離，並在下午5時41分確認縱火者為張文；但張文此時已在北車犯案。中山分局傍晚6時11分獲報北車隨機襲擊事件，研判嫌犯可能就是張文，隨機通報中正一分局、市刑大，並派員準備前往張文桃園老家逮人，而這段期間的張文則已變裝躲回旅館。

張文犯後在誠品頂樓墜樓。圖／警政署提供

直到6時38分，張文再從旅館出發並前往誠品南西店前行凶，中山分局獲報後立即派員在1分鐘即趕抵現場，8名員警馬上進入店內逐層搜索張文下落，而張文則逃到頂樓並墜樓身亡。警方指出，正是因為中山分局積極追查縱火嫌犯、發現縱火犯特徵與北車嫌犯相符，才能迅速確定都是張文所犯，同時強調從確認張文縱火到查出身分已是極快速度，無奈張文5度變裝躲避查緝，才讓追捕的警方晚了一步。

至於網上質疑警方為何沒在張文於北車犯案時就將人逮捕，警方對此無奈指出，偌大的台北車站中並非每一處都有捷運警察，而且張文丟擲煙霧彈後現場一片混亂、視線不清，也沒有人明確看見張文究竟朝何處逃跑，趕到現場的員警也須在了解狀況後才能展開偵辦，並非不想當場就抓到張文。

基層員警無奈曝現況：還能假裝安全多久？

一名員警透過粉專「靠北police」投稿表示，從鄭捷案、小燈泡案，到近期的中捷砍人，以及北捷持刀傷人事件，每一次發生悲劇時，大眾就會再次檢討「社會安全網」，但他也諷刺直言：「說穿了，這張網到最後，永遠只有警察在獨力支撐」，看見網路評論的他也氣得宣洩內心積壓已久的憤怒：「為什麼不論發生什麼事，最終承擔責任的永遠是警察？」

這名員警無奈坦言，只要總統一聲令下，基層警察就必須針對所有大眾運輸工具加強勤務，讓原本的編制被破壊得如同從未存在：「鐵路警察、捷運警察、保字總隊，這些專門單位在事發時若只會以『人力不足』為由撒手不管，最終把擔子全丟給地方分局吃下這塊爛餅，這公平嗎？當分局忙到沒人受理案件時，這些專門單位可曾跳出來幫忙分擔？」

警方在捷運站上增派警力。圖／攝影李智為

更讓這名員警心寒的是，民眾還會經常質疑警察專業度不足、抓不到嫌犯，但真相卻是台灣警察的專業，正在被無盡的雜務與行政協助磨耗，當發生嚴重的縱火案或暴力事件時，第一線的巡邏警力可能正在被無理的違停檢舉、瑣碎的交通事故卡在路上：「每個人都覺得自己的小事最重要，卻沒人看見警察正被這些『垃圾案件』淹沒，根本無法專注處理真正危急社會安全的重罪。」

這名員警直言，台灣的治安之所以還能維持，很大程度是靠民眾的自律與善良，而非制度的完善，因此認為若要讓警察真正發揮功能，就必須讓警察回歸專業核心：「那些無止盡的『行政協助』真的有必要嗎？上層長官若永遠只會把問題推給警察，而不從制度結構去檢討與減量，那無論講幾次，這些事永遠不會停止。」

目睹民眾幫平反：警察也是別人的父親、先生、小孩

不少網友也紛紛發文替警方平反，有當天在現場的民眾表示，事發當下他人就站在路邊，因此親眼看見警方一下車就立即狂奔至南西誠品大樓內搜索張文的下落：「我看了都很感動！那裡面有人拿刀在砍人欸，大家閃都來不及了，警察用狂奔的方式衝過去！」

許多目睹的民眾也紛紛留言力挺警方的辦事效率：「我在現場看到的是：警察有的是騎機車到現場的，車停在馬路邊，就狂奔往誠品裡面衝」、「下班時間，我當時就塞在中山北路上，親眼看警察闖紅燈飛奔過去，但是下班時間車多，根本是塞爆了，警鳴聲，警報器聲響，直覺是有事發生。但我們只能卡在車陣中」、「我當下也在現場，好幾個警察真的是用跑百米的速度狂奔，邊喊讓開讓開！為什麼不騎機車，因為當下消防車、救護車、警車都陸續趕到，全部跟下班的汽車機車都塞在那邊」、「事後諸葛很容易，一直說警局就在旁邊怎麼抓不到人犯？你能精準預測他下一步的行動嗎？現實及當下的情況遠比想像中複雜很多，沒有人希望憾事發生，警力已經夠少了，再檢討警察真的一點幫助都沒有！」

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



