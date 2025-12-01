沒取餐被退回 男揍外送員反遭路人噴辣椒水

外送員遭男子揪住衣領撂倒。（圖／翻攝臉書 基隆人大小事）

基隆一名男子因外送餐點被退回而憤怒，在速食店外堵人並攻擊外送員，引發激烈衝突。事件發生在基隆信一路口，男子訂購外送後未接電話，導致餐點依規定被送回店家。憤怒的男子竟衝到餐廳外等候，見到外送員即上前理論並動手推打，甚至多次將外送員撂倒在地。最後一名路人看不下去，掏出辣椒水噴向男子臉部，才制止了這場暴力衝突。

這起事件發生在29日深夜，起因是一名戴口罩的男子訂購了外送餐點，但當外送員送達後多次撥打電話卻無人接聽。依照外送平台規定，外送員只好將餐點退回速食店。這個舉動激怒了該男子，他隨後前往餐廳外堵人，一看到外送員就立刻上前理論。

現場畫面顯示，外送員已經跌坐在路邊，但男子仍從後方揪起他的衣領再次重摔。外送員試圖用手阻擋，但對方絲毫不罷休，導致他三度被推倒在地。男子抓著外送員的衣服不斷飆罵髒話，兩人在馬路上爆發激烈拉扯，當時還有車輛經過，情況相當危險。

眼見衝突沒有休戰跡象，一名揹著黑色斜背包的路人看不下去，掏出辣椒水朝口罩男臉部噴灑，使他無法再繼續揮拳攻擊。戰火被迫中止，外送員也終於得救。據了解，事後該男子狼狽地坐在超商外用水洗眼睛。

警方表示已調閱監視器，將找尋該名男子到案說明。有外送員表示，遇到客人未接電話的情況時，正常程序是回報平台，然後將餐點送回店家。無論訂單有什麼問題，都應該向客服反應，而非採取暴力手段解決。這起事件也提醒民眾，遇到消費糾紛時應理性處理，切勿以暴力相向。

