沒受傷卻這裡痛那裡痛⋯不是太敏感！醫：小心「傷害可塑性疼痛」上身

45歲韓先生多年飽受慢性肩頸痛與偏頭痛困擾，四處求診卻找不到明確病因，甚至被認為只是「太敏感」，就醫才知道是「傷害可塑性疼痛」作祟。醫師提醒，這類病人女性比例高於男性，缺乏運動、肥胖，睡眠障礙都是重要風險因素，若長期疼痛卻找不到明確原因，或疼痛程度與檢查結果不符，應尋求專業評估。







神經系統太敏感放大疼痛訊號



新竹台大分院神經部醫師陳郁欣表示，慢性疼痛是一種「沒有傷口的疼痛」，許多人始終找不到明確病因，想治也不知從哪治起。其中，「傷害可塑性疼痛」（Nociplastic pain），是近年在疼痛醫學領域新增的一類疼痛定義，主要用來描述沒有明顯組織或神經損傷，但神經系統對於疼痛訊號過度敏感以及放大而產生的疼痛。

廣告 廣告

陳郁欣說明，在上述情況下，當組織與神經損傷的嚴重程度與疼痛程度不成比例，就可稱作傷害可塑性疼痛，代表性的疼痛症狀有：

纖維肌痛症

偏頭痛

緊縮性頭痛

顳顎關節障礙

慢性肩頸痛

慢性下背痛





疼痛常伴隨焦慮、憂鬱



陳郁欣指出，這類病人常伴隨情緒障礙例如焦慮、憂鬱，疼痛型態多變，可能是刺痛、壓迫感、抽痛或難以形容的痛，疼痛程度易受時間與情緒影響，容易讓人覺得裝病。病人還可能出現疲勞、睡眠障礙、認知困難、等非疼痛症狀，並對外界刺激高度敏感，例如他人手機低音量播放也可能造成干擾。

關於傷害可塑性疼痛可能的成因，陳郁欣說，研究顯示，女性比例高於男性，缺乏運動、肥胖，睡眠障礙都是重要風險因素，本身有心理壓力、焦慮與憂鬱以及幼年遭受不良對待也會增加罹患機率。另外，遺傳也是風險因素，推測跟體內血清素、正腎上腺素迴路，這些神經傳導物質與痛覺、情緒處理有關。





規律作息、運動增加天然止痛劑



陳郁欣強調，治療除了藥物，病人教育是關鍵，包括認識疾病本質、改善生活習慣，例如抗發炎飲食，以及增加活動量，有助於人體天然止痛劑「腦內啡」（Endorphin）的分泌；體重控制則能夠減少體內發炎；固定規律時間就寢，改善睡眠品質，並學習正確有效應對壓力跟放鬆的方式，能有效減輕疼痛強度與頻率。

陳郁欣提醒民眾，若長期疼痛卻找不到明確原因，或疼痛程度與檢查結果不符，應尋求專業評估，及早確認是否為傷害可塑性疼痛，並與醫師討論適合的治療方案，幫助恢復良好的生活品質。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

偏頭痛「用吃的」就能舒緩！醫教「1飲食法」治頭痛：這蔬菜超有效

「消炎止痛藥」急救頭痛喉嚨痛？「4類高風險族群」亂吃恐傷腎



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為沒受傷卻這裡痛那裡痛⋯不是太敏感！醫：小心「傷害可塑性疼痛」上身