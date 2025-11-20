沒受邀？被中斷校園直播 賓賓哥槓校長「行為有問題」：霸凌我霸凌過頭

娛樂中心／羅欣怡報導

台中某國中邀請魔術師王元照到校演講，公益網紅「賓賓哥」以神秘嘉賓身份一同前往，但過程中在抖音直播引起家長反彈向學校投訴後，遭校長當場中斷，畫面曝光引發討論。賓賓哥雖當下道歉，但事後又直播抨擊校長，還說自己被霸凌過頭，反嗆「沒同意幹嘛開鐵門？」

據了解，該校是邀請魔術師王元照到校演講，賓賓哥是王元照帶去的來賓，但團隊一進場，就有三台手機攝影還開直播，當下校方提醒不能直播，但卻被其中一名女攝影告知是在「拍影片」。

賓賓哥出示跟學校的對話紀錄。（圖／本人提供）

校長在接獲家長投訴後，立刻上前嚴正制止賓賓哥的行為，先讓台上的學生回座位後，立刻告知「我們沒有授權可以讓你們直播，也沒有授權讓你們公開」，校長認為這種直播方式讓孩子們陷入危險當中，也沒有徵得家長的同意可以直播，要賓賓哥和團隊「線上」向家長說明和道歉。

「賓賓哥」認為自己被霸凌過頭。（圖／翻攝自網路）

「老師推得一乾二淨，有對話紀錄！」賓賓哥事後開直播還原昨日現場，直噴校長「行為有問題」，指出團隊當下都有道歉，但覺得「校長怎麼這樣處理？」反問校長「沒有邀請你開鐵門幹嘛？」賓賓哥也說，這件事沒有誰對誰錯，他認為兩邊都有錯，溝通上有問題，但也直言「霸凌我霸凌過頭」。

