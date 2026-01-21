沒口渴、沒頻尿！40歲工程師健檢「血糖已失控」…醫揭「尾牙季」最危險：5招穩住血糖





最近進入尾牙與聚餐旺季，不少上班族因應活動增加，飲食變得重口味、甜食酒精攝取上升，作息也常被打亂。醫師提醒，這段時間是血糖最容易失控的高風險期，由於血糖波動不易察覺，一旦發現往往可能已是糖尿病前期。建議可使用連續血糖監測（CGM），24小時即時記錄血糖變化，協助找出餐後高血糖、夜間低血糖，以及飲食與運動對血糖的影響。

沒症狀就沒事？血糖其實已「慢慢傷器官」

40歲的王先生在科技公司擔任工程師，平時工作忙碌、三餐不定時，幾乎沒有運動習慣。近期他參與公司例行健康檢查，想不到竟發現空腹血糖高達185mg/dL，糖化血色素（HbA1c）更高達9.2%（正常值<5.7%），已屬血糖明顯失控狀態。

亞東醫院新陳代謝科主任江珠影指出，許多人以為糖尿病一定會出現口渴、頻尿、體重下降或視力模糊等典型症狀，但事實上，許多患者在初期完全沒有不適，血糖卻已在體內悄悄破壞血管與器官，甚至侵蝕心臟與腎臟，也讓糖尿病被稱為「無聲殺手」。

特別是不少患者平時生活如常，卻可能早已出現血管阻塞風險或腎功能受損跡象，直到併發症惡化才察覺問題。江珠影解釋，當血糖長期偏高，血液就像「糖水」般流經全身，容易與血管壁及蛋白質產生糖化作用，導致血管硬化與慢性發炎，進一步增加心臟與腎臟負擔。

在心血管方面，血糖控制不佳會加速血管老化與狹窄，提升心絞痛、心肌梗塞與中風風險。研究顯示，糖尿病患者死於心血管疾病的機率，比一般人高出2到4倍。

腎臟方面，高血糖會使腎臟長期處於過勞狀態，初期可能僅出現尿蛋白微量，隨著病程進展，腎功能可能逐漸下降，嚴重時甚至需要洗腎治療。

血糖波動難察覺 連續監測成管理關鍵工具

江珠影指出，糖尿病管理困難之處在於血糖波動不易察覺，僅靠零星測量往往難以掌握整體狀況。

近年發展的連續血糖監測（CGM），可24小時即時記錄血糖變化，協助找出餐後高血糖、夜間低血糖，以及飲食與運動對血糖的影響，讓治療與調整更精準，也有助降低心臟與腎臟併發症風險。

醫師指出，許多糖尿病患者只注重糖化血色素這個「大考成績」，卻忽略了每天的血糖波動這些「小考」。CGM能幫助患者了解日常的血糖變化，調整飲食與生活習慣，真正達到控糖目標。

中華民國糖尿病衛教學會曾分享案例，一位77歲阿嬤罹患糖尿病10年，卻始終無法戒掉每餐兩碗飯的習慣，導致她的糖化血色素（HbA1c）高達9.1%。

由於阿嬤害怕使用胰島素，醫師便建議她安裝CGM。透過CGM，她發現自己每餐吃飯後血糖飆升，於是開始改用大量蔬菜和蛋白質代替白飯，並積極配合運動。3個月後，她的HbA1c就成功降到了7.1%。

不只是吃藥 穩定血糖的5大生活關鍵

不過，糖尿病控制不能只靠藥物把血糖壓低，更重要的是長期、全面的生活管理。若能同步調整日常習慣，血糖更容易穩定，也能降低心臟與腎臟併發症風險。

江珠影整理出「5大生活重點」，協助民眾在日常就把血糖顧好：

1.定期檢測、提早警覺

建議40歲以上成人規律安排健康檢查；若有家族史、肥胖、高血壓或高血脂等情況，更要及早留意血糖變化。

2.飲食控制、避免暴衝

少喝含糖飲料、減少精緻澱粉攝取，增加高纖蔬菜與全穀類比例，降低血糖劇烈波動的機會。

3.控制體重、維持活動量

每週至少150分鐘中等強度運動，有助提升胰島素敏感度，讓血糖更容易維持在穩定範圍。

4.規律用藥、確實配合治療

現代治療策略不僅強調降血糖，部分新型藥物也可降低心臟衰竭與腎功能惡化風險，需依醫囑規律使用。

5.戒菸限酒、同步管理三高

血糖、血壓、血脂息息相關，唯有整體控制，才是降低心腎併發症風險的關鍵。

尾牙聚餐高油高糖又配酒 更要顧血糖

進入聚餐旺季，餐桌上常見高油、高糖料理，甜點與酒精也容易不知不覺吃喝過量，再加上晚睡、作息不規律，都是讓血糖失控的常見陷阱。江珠影提醒，聚餐時建議「先控份量、再選食物」，避免甜點與酒精過量，同時維持基本運動習慣，才能享受節慶氛圍的同時，也不讓血糖在年底破功。

她也強調，糖尿病管理不能等到出現不適才處理，因為高血糖造成的傷害往往是長期累積、悄悄發生。透過定期檢查、及早介入並持續控制血糖，才能遠離心臟與腎臟併發症威脅，把健康真正留在身邊。

