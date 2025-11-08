「沒台積就沒輝達」 黃仁勳運動會台上告白：台積電熊讚
一年一度的台積電運動會盛大舉辦，這次亮點就是輝達執行長黃仁勳擔任嘉賓，一上台就喊「台積我愛你」，說沒台積電就沒今天的輝達。而每年運動會按慣例都會發放小禮物給同仁，今年發放每位員工2.5萬的大紅包！不過更吸睛亮點，還有董事長魏哲家腳踩的tsmc鞋也引發話題。
作為最大嘉賓黃仁勳一上台就說，好愛台積，甚至爆料台積電董事長魏哲家，叫他致詞要講國語。輝達執行長黃仁勳：「今天很特別給我很特別，來參加你們家家庭的重要日子，我也感覺現在30年了，我也是你們的家人（歡呼），沒有台積今天沒有輝達，台積電真的是最變得最棒的，熊讚。」
俏皮用中英台語混雜，不難看出好心情，董事長魏哲家直接用世界知名人物，五兆男尊稱黃仁勳也公開創辦人張忠謀因為身體不舒服罕見缺席，要大家喊口號傳遞祝福給他，而每年員工最關心的「大禮」，特別獎金直接加碼，每個人都能拿到2.5萬大紅包。
台積電董事長魏哲家：「我再講一句各位歡呼我都知道大家意思，不只今年以後每一年我們都會創新高，今年我們特別從兩萬加到兩萬五千塊，還有一個特點，不只台灣，世界同仁享受一樣待遇，因為我們是個家庭。」
真的嗨翻了受惠AI，營收將會年年創高，黃仁勳甚至說台積電不只是台灣的驕傲，也是世界的驕傲，不過和魏哲家談了什麼呢。
輝達執行長黃仁勳：「他當然是問晶圓，因為我們業務很強勁，月月增加，越來越強，台積電做的很棒，我來這邊給他們鼓勵，謝謝他們的努力。」
台積電運動會請來黃仁勳站台，場外不只有熱鬧園遊會，也首次設立員工紀念品店，人潮滿滿滿，場內亮點還有魏哲家腳踩的這雙TSMC鞋，好多人敲碗哪裡買得到。
台積電董事長魏哲家：「明年一定會買得到，（今年運動會結束怎麼樣），很好啊，希望媒體界的朋友，明年也來參加。」
好心情全寫臉上，世界的台積電，台灣的護國神山，一年一度運動會，應證了那一句我愛台積再創奇蹟。
