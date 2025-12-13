沒台積電代工能撐多久？美議員質疑輝達誇大華為晶片實力

國際中心／楊惟甯報導

美國國會對白宮近期允許輝達（Nvidia）向中國出口先進晶片的決策提出質疑。美國眾議院「中國事務委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）更致函商務部長，要求全面說明放行H200晶片的相關依據。他直指相關論述可能高估華為自研晶片的實際技術實力，並質疑輝達在遊說過程中，可能誇大對手的技術進展，以爭取出口許可，最終將危及美國在AI領域的長期戰略優勢。

據《金融時報》報導，美國總統川普本週拍板，將允許輝達向中國市場銷售H200晶片。H200屬於輝達旗下僅次於旗艦級產品的高效能AI晶片，目前仍廣泛應用於美國本土的AI運算體系。不過，部分美國國安官員對此表達高度關切，認為相關出口恐助長中國在AI技術與軍事現代化方面的進展，與長期對中科技管制政策存在張力。

廣告 廣告

穆勒納爾在致商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的信函中，要求說明允許輝達對中出口H200的具體依據。他在信中指出，白宮部分決策考量似乎建立在「華為晶片技術已大幅追趕輝達」的前提之上，但這樣的判斷恐與實際情況不符。穆勒納爾強調，華為所謂的效能提升，更多來自於將大量性能較弱的晶片串聯運作，而非單顆晶片在技術上實現突破。他質疑，這類系統層級的拼湊式方案，是否真能構成與輝達同級的競爭。

針對相關爭論，輝達執行長黃仁勳則主張，華為在晶片研發上確實已有顯著進展，若持續限制美國企業進入中國市場，反而可能讓美國失去影響力，並為其他國家晶片業者創造成長空間。但穆勒納爾與其他國會議員卻認為，輝達在遊說過程中，可能放大了華為的技術威脅，以作為放寬出口限制的理由，進而影響政策判斷。

穆勒納爾認為，華為並未積極對外說明其旗艦級晶片「昇騰910C」實際由台積電代工生產，而美國商務部已認定該生產行為違反出口管制規定，相關製造活動目前已遭禁止。他也提到，華為下一代晶片昇騰910D必須完全在中國境內生產，整體性能恐不如910C，這也被外界解讀為，在無法依賴海外非法生產的情況下，中國國內晶圓廠尚不具備大規模複製先進晶片的能力。

穆勒納爾警告，若批准向中國出售大量性能優於其國產版本的先進晶片，恐削弱美國在AI產業的領導地位，並增加中國在關鍵技術與軍事應用上的追趕速度。他已要求商務部於期限內提出完整說明。

更多三立新聞網報導

台灣晶片成武器！《彭博》列3大事件：霸主地位「全球無可取代」

跟ChatGPT聊出妄想症！美男謀殺生母 OpenAI挨告過失致死

中國正悄悄壟斷「軍火晶片心臟」 美智庫專家警告：恐現國安危機

台灣貧富差距全球前段班！10%富人握61%財富 社會底層僅分到4%

