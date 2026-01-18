沒台積電美國就不理台灣？專家舉格陵蘭狠打臉藍白

記者李鴻典／台北報導

台灣、美國完成關稅談判，對等關稅降到15％且不疊加，與日本、韓國一致，後續也將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元。國民黨主席鄭麗文卻崩潰氣喊「國難當頭還在慶祝」。財經專家李柏鋒說，有很多藍白在質疑如果台灣沒有台積電，美國根本不會理台灣，笑死！那格陵蘭有台積電嗎？沒有！為什麼川普寧可得罪歐盟的盟友，也要控制格陵蘭？因為地理位置。

經濟部在社群平台貼出一張圖並強調，台積電佈局全球仍是TaiwanSMC。（圖／翻攝自經濟部臉書）

李柏鋒指出，什麼叫做地緣政治？就是地理位置最關鍵的地方，能撬動一切國際政治上的槓桿。而台灣就算沒有台積電，也還是東亞島弧最關鍵的位置。

李柏鋒進一步說明，如果台灣是中國的，實質上對美國來說就是門口直接有一台屬於中國、打不沉的航空母艦，這對美國是不能接受的，而且會讓美軍在日本和菲律賓的一切部署效果都大打折扣，更別提關島和夏威夷是直接受到威脅。

有空去看一下硫磺島戰役吧！看完之後，你再決定你是想被中國打還是變成中國的之後，被美國打。

李柏鋒強調，中國就是台灣的敵人，中國的敵人是美國，敵人的敵人就是朋友，美國就是台灣的朋友，這是很簡單的道理。

