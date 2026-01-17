沒吃也脹？中醫揭腹脹關鍵在「氣不順」，3招居家緩解不適

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

不少民眾都有這樣的經驗，明明晚餐只喝了點湯，甚至還沒到用餐時間，腹部卻突然鼓脹不適，伴隨打嗝、放屁或悶痛感。

中醫師楊雅心指出，這類「沒吃什麼卻脹氣」的情況相當常見，問題不全然出在飲食內容，而是與體內「氣的流動」失衡有關。

壓力、體質與舊食未化，都是脹氣元兇

楊雅心表示，中醫觀點認為，消化吸收需仰賴脾、胃、肝三者協同運作，一旦氣機失調，就容易在腹部形成氣滯，導致腹脹，臨床常見造成腹脹的三大原因包括：

1.肝氣鬱結（壓力型）

現代人生活節奏快、心理壓力大，情緒緊繃會影響肝的疏泄功能，進而干擾腸胃蠕動。許多人在焦慮、生氣或緊張時，即使未進食，也會感到腹部脹滿不適。

2.脾胃虛弱（消化動力不足）

脾胃功能不足時，即便只進食少量食物或湯水，也難以順利運化，易產生濕氣與氣滯，形成腹脹。

3.食積未消（前餐未化）

前一餐食物尚未完全消化，殘留於腸胃道中發酵產氣，可能導致下一餐前就出現脹氣感。

中醫師教三招，居家緩解腹脹不適

針對突如其來的腹脹不適，楊雅心分享三種簡單易行的居家調理方式：

一、穴位按摩，促進排氣

足三里穴：位於膝蓋外側下方約四指寬，有助促進腸胃蠕動。

內關穴：手腕橫紋上方約三指寬，能緩解打嗝、噁心與胃脹。

中脘穴：肚臍上方約六指寬，可減輕胃部壓力與悶脹感。

二、溫和茶飲，疏肝理氣

陳皮山楂茶：適合腹部悶堵者，有助消食理氣。

玫瑰花茶：適合壓力型脹氣，可幫助情緒放鬆、氣機順暢。

三、腹部按摩，協助腸道運作

雙手搓熱後，以肚臍為中心順時針輕柔畫圈按摩，有助引導腸道氣體向下排出。

調整生活習慣，從根本預防脹氣

楊雅心提醒，若想減少腹脹反覆發生，日常生活調養相當重要，包括細嚼慢嚥、避免一次攝取過多產氣食物（如豆類、糯米、地瓜及碳酸飲料）、飯後適度散步，以及學習調適情緒、釋放壓力，皆有助維持腸胃機能穩定。

她也提醒，若腹脹長期反覆出現，並合併體重不明原因下降、黑便、劇烈腹痛等警訊，應儘速就醫，由專業醫師進行進一步檢查，以排除潛在器質性疾病。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

