沒吃什麼卻脹氣？專家揭「3原因」很多人沒料到 5食物快速消氣

雖然脹氣不是最吸引人的話題，但卻是很多人都能感同身受的腸胃困擾。根據「realsimple」網站指出，原因很多，可能是活動量不足、吃了容易脹氣的食物，甚至只是咀嚼不夠仔細。

什麼是脹氣？

布魯克林邁蒙尼德醫學中心消化科主任 Linda Lee 醫師解釋，脹氣是指腹部感到飽脹與緊繃，通常是由腸胃中的氣體引起。根據美國克里夫蘭醫學中心資料，大約 25% 的人會偶爾出現脹氣，女性在月經期間甚至有高達75%的比例會感到脹氣。

脹氣不僅不舒服，還會讓人煩躁、影響日常生活，甚至帶來疼痛。好消息是，透過一些簡單的生活與飲食調整，就能減輕甚至預防脹氣。

常見脹氣原因？

營養師 Maya Feller 提醒，如果脹氣、放屁或腹部不適過於頻繁，可能與食物不耐症或腸道疾病（如腸躁症 IBS、小腸細菌過度生長 SIBO）有關，應先諮詢醫師找出原因。但多數情況可能只是以下日常因素造成：

1、壓力過大

腸道與大腦之間有「高速公路」般的訊息傳遞系統。急性或慢性壓力會影響腸胃蠕動，有些人因此便秘，有些人則會腹瀉。壓力還可能增加胃酸分泌、引起食道痙攣，進一步加劇脹氣。

2、活動量不足

久坐會壓迫消化器官、減緩消化。即使只是飯後散步，也能幫助胃部排空、減少食物在腸道中發酵產氣的時間。規律的肌力訓練則能強化腹部肌肉，促進腸胃蠕動。

3、酒精攝取過多

酒精是促發炎物質，會造成身體腫脹與水腫，還可能破壞腸道有益菌，導致消化不良與脹氣。若脹氣嚴重，應限制酒精，並避免碳酸飲料及人工甜味飲料。

5種有助緩解脹氣的食物

1、藍莓

含水量高達 85–95%，每杯（約 240ml）還提供約 4 公克可溶性纖維，可吸附水分、幫助排便，減少水腫與腸道滯留時間。

2、西洋芹

含水量約 95%，富含不溶性纖維，能增加糞便體積、促進腸道蠕動，減輕水腫型與氣體型脹氣。

3、薑

屬於行氣食材，有助改善消化、減少腸道氣體生成，並加快食物通過消化道的速度，減少發酵產氣。

4、茴香

能促進消化酵素分泌、加快食物分解與排空速度，並具有類益生菌作用，幫助減少腸道脹氣。

5、巴西利（洋香菜）

天然利尿食材，能排出多餘水分，減輕水腫型脹氣；同時也是行氣藥草，可減少腸胃氣體形成。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

