沒吃到降息紅利？台積電秒填息變暴跌 專家曝摜殺權值股元凶：賣壓還沒完

​聯準會宣布降息1碼，不過主席鮑爾暗示未來寬鬆空間有限，市場擔憂聯準會明年可能暫停降息引爆賣壓，也導致台股早盤開高急拉至28568.02點，創下歷史新高後，一路下探，台股收盤大跌375.98點，收在28024.75點，台積電秒填息變暴跌30元作收。對此，基金經理人沈萬鈞在臉書發文分析，造成台股權值股暴跌的元凶不是外資，而是他們。

台積電今（11）日除息5元，一度上攻15元至1515元，上演第20次秒填息之後因追價無力，量能萎縮折返翻黑，收盤以1470元作收，下跌30元或2%，今年已2次除息第一天收盤就貼息。

沈萬鈞指出，最近市場一直被一個現象困擾：景氣好、企業獲利強、AI訂單一路往2026走，但台股某些權值股卻反覆被重砸。外資沒賣得那麼凶，投信也沒有同步，最後只剩下一個可能的答案，壽險。

沈萬鈞分析，這次壽險的賣壓，跟對基本面看法沒有半點關係，而是制度本身逼著他們必須在2025年底前，把手上累積十年、二十年的巨額未實現利得「變成」當年度獲利。不是壽險想賣，而是新制度不讓他們不賣。

壽險大戶並非看壞AI 把 「 過去累積利得」搬進今年損益表 ​

沈萬鈞說明，明年開始，壽險財報要完全接軌IFRS17與TW-ICS。股票資產的分類大調整，對壽險來說最關鍵的，是FVOCI這個分類的會計規則：只要被歸在FVOCI，未來賣掉再怎麼大賺，都不能進損益，只能進資本公積。白話文就是，買台積電抱10年賺1倍，明年賣掉EPS一塊錢都不會增加。在這個背景下，手上越績優，賺越多的個股，這年底反而越會被賣。

沈萬鈞表示，所以最近看到的賣壓，本質不是市場操作，而是制度調整。這種賣壓有兩個特徵：第一，不具方向性；第二，有結束點。壽險不是看壞台積電、不是看壞台達電、不是看壞AI，他們只是在把「過去累積的利得」搬進今年的損益表。等這波動作完成，籌碼反而比今年更乾淨。

沈萬鈞強調，而真正的變化，其實發生在2026年。等明年走進FVOCI的新世界後，壽險賣股票的獲利不會進EPS，財報不再因此變漂亮，他們自然失去「為了認利而賣股票」的動機。反過來，壽險更有理由把資金放在耐久度高、波動低、現金流穩定、長期成長明確的公司。目前壽險是賣方，但明年他們會變成耐久資金的買方。

