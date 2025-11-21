沒吃日水產改嗑台灣豬！ 卓榮泰喊「分工一下」：都美味！

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，接連祭出反制手段，包含暫停進口日本水產，而總統賴清德則曬出大啖壽司及味噌湯的照片，力挺日本水產。今(21)日行政院長卓榮泰則喊要分工一下，「總統吃日本料理，我吃台灣豬！」直呼都美味。

賴清德昨日分享午餐，吃的是壽司和味噌湯，且食材來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，力挺日本水產；外交部長林佳龍也請外交同仁大吃刺身，同樣表示挺日。

卓榮泰稍早則是曬出便當照，表示「好多人踴躍多吃日本料理，我來支持台灣豬肉！分工一下，總統吃日本料理，我吃台灣豬！都美味！」文末標註台日友好。

