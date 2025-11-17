沒吃海鮮、沒碰塵螨卻天天抓癢鼻塞？醫揭：免疫系統在跟自己作戰

明明沒過敏原，卻天天發癢鼻塞，醫師揭「IgE自體過敏」真相。

不少人明明沒有接觸海鮮、花粉或塵螨，過敏檢查都是陰性，卻仍經常皮膚發癢、鼻塞，甚至腸胃不適。基因醫師張家銘指出，這很可能是「IgE自體過敏」。原因是免疫系統把身體自己的蛋白誤認為威脅，像對外界過敏一樣釋放組織胺與發炎物質，導致全身出現類似過敏的症狀。

這種自體過敏常見於異位性皮膚炎、氣喘、慢性蕁麻疹，以及某些自體免疫疾病。日常生活中也可能出現警訊：睡眠不好隔天皮膚紅癢、壓力大時蕁麻疹爆發、天氣變化就鼻塞或喉嚨緊，皮膚擦傷或做醫美後發炎加劇，甚至感冒後自體免疫疾病惡化。這些都是免疫系統「過度警戒」的表現。

醫師建議，關鍵不是一味壓制免疫，而是讓身體回到「和平模式」。實際方法包括：保持穩定作息和充足睡眠，保護皮膚屏障、避免抓癢，減少糖分、加工食品與酒精攝取，每天給自己放鬆時間，如散步、泡澡、靜坐或聽音樂，並記錄身體狀態與發炎觸發因素，了解個人免疫特性。

日常生活中透過作息、護膚、飲食與放鬆，就能幫免疫系統慢慢放下戰鬥模式，減少自我攻擊，身體也會逐步恢復平衡。



