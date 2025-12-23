沒吃甜食卻糖尿病！醫揪出「１血糖殺手」甚至有致癌風險，許多人都不知道
台灣成人每４人就有１人處於糖尿病高風險狀態，不少人認為控制飲料跟甜食是關鍵，然而近期有醫師分享一個令人意外的「血糖殺手」，一名原本血糖控制良好的患者，糖化血色素突然從6.2％飆升至7.2％，經過詳細追查後才發現，罪魁禍首竟是看似無害的「滷味」，讓許多網友感到意外。
糖尿病原因
神經內科醫師林邵臻近日在臉書分享一個特殊案例，一名患者原本血糖控制狀況良好，但最近一次檢查發現糖化血色素從6.2％上升到7.2％，已達糖尿病等級，同時低密度脂蛋白也上升到120mg／dL。醫師詳細詢問患者的飲食習慣，發現患者並未攝取水果、碳水化合物、加工製品、飲料及零食，讓醫師一度感到困惑。經過仔細回想，醫師突然靈光一閃，懷疑可能與滷製品有關，患者這才想起最近滷了一大鍋牛肉，並且重複食用了好幾天。
滷汁隱藏大量糖分
林邵臻醫師指出，傳統滷汁製作過程中經常會添加冰糖、紅糖等調味料，這些成分可能隱藏大量糖分，導致滷味和滷製品含有較高的糖分含量。對於血糖控制不佳、已有胰島素阻抗、糖尿病或肥胖風險的族群來說，經常食用這類食物可能造成血糖不穩定、血糖波動增加，甚至導致胰島素阻抗情況惡化。
反覆加熱產生致癌風險
除了血糖問題外，林邵臻醫師指出，當含有油脂與肉類的滷汁反覆加熱時，會產生膽固醇氧化產物（COPs），這些物質在動物實驗中顯示具有致癌性風險。同時，反覆加熱過程還可能產生雜環胺（HCAs），這是一種普遍被認為與人類某些癌症風險上升有關的致癌物質。每次滷煮都會使滷汁中的脂肪、肉質中的膽固醇和蛋白質等物質在高溫環境下發生氧化、分解或重組反應，進而生成對人體不利的化合物。
滷味健康風險警示
林邵臻醫師提醒，滷汁本身通常含有高油脂、高鹽分、高熱量等特性，經常食用滷製品對於心血管、腎臟、血壓或血脂等慢性病的控制相當不利。因此，建議民眾在享用傳統滷味時，應該適量攝取，並且避免長時間反覆加熱同一鍋滷汁，以降低健康風險。
糖尿病症狀
衛福部國民健康署表示，糖尿病初期通常沒有明顯症狀，多數患者往往等到出現多吃、多喝、多尿或體重減輕等症狀時，才驚覺罹患糖尿病，已錯失早期改善甚至逆轉的最佳時機。根據2017年至2020年國民營養健康狀況變遷調查顯示，18歲以上國人糖尿病前期盛行率約25％，相當於每４人就有１人處於糖尿病發生的高風險狀態。調查同時發現，這些高風險族群中有66％腰圍超標、65％有過重或肥胖情形，約有5％至10％會發展為糖尿病。
預防糖尿病生活守則
國民健康署提醒，糖尿病前期是可以逆轉的關鍵時期，研究證實改善不良生活型態可以降低５成以上糖尿病發生風險。民眾應該做好體重和腰圍控制，定期檢查血糖值是否超標，空腹血糖標準值應維持在70mg／dL至99mg／dL之間。國民健康署呼籲民眾建立預防糖尿病的生活態度，定期監測血糖、天天量腰圍和秤體重，配合少油、少鹽、少糖及高纖的「３少１高」飲食原則，搭配每天30分鐘、每週達150分鐘的身體活動，積極逆轉糖尿病前期症狀，有效阻斷糖尿病發生的機會。
▲製作滷汁通常會加入大量糖。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
林邵臻醫師
網址：https://www.facebook.com/share/p/17wZcXhtk7/
國民健康署
網址：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4306&pid
