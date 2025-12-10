沒吃甜食突確診糖尿病 醫揪這一味害的 恐有致癌風險

不少慢性病患者需要控制血糖，近期有醫師看診時，發現原本血糖控制良好的病人，糖化血色素數值突然上升至糖尿病等級，原本懷疑是吃了飲料跟甜食，但都被病人一一否認，最後才揪出是常見的「滷汁」導致，如果攝取過度恐增加致癌風險。

神經內科醫師林邵臻在臉書分享，一名病人原本血糖控制良好，但近期糖化血色素從6.2%上升到7.2%，三酸甘油脂維持良好，低密度脂蛋白上升到120mg/dL，詢問飲食狀況也沒吃水果、碳水、加工製品、飲料及零食，突然靈光一閃懷疑是吃了滷製品，病人才想起近日滷了一鍋牛肉，還重複吃了好幾天。

林邵臻醫師指出，傳統滷汁常加入冰糖、紅糖等，裡面有可能隱藏很多糖，導致「滷味」、「滷製品」可能含有較高糖分，如果經常食用，對於血糖控制不佳、已有胰島素阻抗、糖尿病或肥胖風險的人來說，可能導致血糖不穩血糖波動增加，以及胰島素阻抗惡化的風險。

林邵臻補充研究指出，當含油脂與肉類的滷汁反覆加熱時，會生成所謂的膽固醇氧化產物（COPs, cholesterol oxidation products），這些COPs在動物實驗中曾顯示有致癌性風險，也可能產生雜環胺（Heterocyclic amines, HCAs），HCAs是普遍被認為與人類某些癌症風險上升有關的致癌物。

林邵臻提醒，每次滷煮會讓滷汁中脂肪、肉質中的膽固醇／蛋白質等物質在高溫下產生氧化、分解或重組，可能生成對身體不利的化合物。滷汁本身通常含高油脂、高鹽分、高熱量，若經常食用滷製品，對於心血管、腎臟、血壓或血脂等慢性病的控制也較為不利，不僅不可過量食用，還要避免同一個鍋子一直重複加熱滷汁。

衛福部國民健康署建議，4招穩定血糖護健康，可透過定期健檢了解自身三高數據；均衡六大類飲食避免過度攝取精製糖類或含糖食物；保持每周累積至少150分鐘中等強度運動；避免吸菸增加罹患心血管疾病的風險，都能有效遠離糖尿病。

