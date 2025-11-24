沒吃甜食血糖還飆？營養師揭「隱藏炸彈」比糖更危險 無糖飲料也中招
有不少民眾認為只要「少吃糖」，身體就能保持健康，也能就此避免糖尿病的風險。事實上血糖升高的原因複雜，有時潛藏在每天攝取的「精製澱粉」裡，正在默默被你吃下肚而不自知！尤其有肥胖、代謝症候群或糖尿病問題的民眾，血糖數值本就容易不穩定，就算沒吃到甜食，攝取特定食物仍可能導致血糖飆高、危害健康。
4大「隱藏澱粉炸彈」 無糖飲料竟也出事
營養師張語希指出，以下4個常被忽略的精製澱粉「地雷食物」，不只一般民眾需要節制食用，若本身有血糖控制不佳問題者，更需要特別留心，避免攝取過量：
1、高GI主食：例如白飯、白吐司、麵條，被身體消化吸收的速度較快、血糖容易隨之上升，增加胰島素負擔。
2、無糖手搖飲：若添加奶精與珍珠，糖分依舊相當可觀。其中奶精含有反式脂肪、珍珠則是精製澱粉來源。因此，即便是「無糖珍奶」平時也應少喝。
3、油炸物：例如鹹酥雞與炸雞排，大多裹了一層粉漿下鍋油炸，外皮不僅含有大量精製澱粉，更有滿滿的油脂，一吃下肚容易造成血糖波動變大。
4、各式醬料：例如甜辣醬、番茄醬、醬油膏，雖然大多為鹹香口感，事實上大多數醬料在製作過程都會添加大量的糖，即使小小一匙醬料也會增加糖分攝取量。
台人最愛宵夜是控糖大敵 「澱粉+高油脂」組合要少碰
控糖除了「避凶」外更要「趨吉」，了解可能會使血糖不穩的地雷食物，更要主動採取行動讓血糖回穩。例如「主食替代法」，用五穀米、地瓜、豆類取代飯、麵等傳統主食；用餐順序的改變也能幫助控糖，先吃菜再吃肉，最後才吃主食。最後則是減少高油加高澱粉的「NG組合」，例如炸雞配著白飯一起吃，或宵夜買鹹酥雞、薯條配奶茶等。
張語希提醒民眾，「戒糖」對於管控血糖、維持身材而言固然重要，然而懂得避開隱藏的精製澱粉來源，更是維持血糖穩定的重要一步。建議民眾應建立正確的飲食觀念，時時檢視生活中的隱藏陷阱。從看懂營養標示開始，為自己的健康嚴格把關，才能有效穩控血糖，告別肥胖與慢性病的威脅。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／潮健康、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·不吃甜就安全？營養師點名「常吃這幾樣」血糖飆更快 餐後立刻吃水果也不OK
·容易血糖高的人，多半是這「8個習慣」害的！ 不吃早餐、咖啡喝太多都中鏢
其他人也在看
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 8 小時前
吃水煮餐卻瘦不下來？ 營養師點名「意想不到地雷」：反而更容易胖
近年來水煮餐成為減重族群的熱門選擇，許多人認為只要將食物水煮就能輕鬆瘦身。這種烹調方式確實能大幅減少油脂攝取，但若食材選擇不當，反而可能讓減重計畫事倍功半。輔大醫院營養部王貝文營養師指出，水煮餐的成功關鍵不在於烹調方式本身，而在於懂得挑選營養均衡的食材組合。想透過水煮餐健康減重，就必須了解哪些食材才是真正的減重好幫手。 蛋白質與蔬菜 打造飽足感的黃金組 蛋白質是所有營養素中最能提供飽足感的成分，王貝文營養師解釋高蛋白質點心能讓人延長進食間隔並減少下一餐的食量，而水煮餐的蛋白質來源建議選擇雞胸肉、魚片、蝦仁等白肉類，這些食材脂肪含量低且富含優質胺基酸。雞蛋也是極佳選擇，一顆水煮蛋約含7公克蛋白質及多種維生素和礦物質，營養價值高且方便準備；素食者則可選擇豆腐、毛豆等植物性蛋白，同樣能提供充足營養。王貝文營養師強調減重期間每日每公斤體重攝取1.2至1.6公克蛋白質，有助於在減重過程中保護肌肉量。此外，也應攝取足夠的蔬菜，因蔬菜富含膳食纖維且熱量低，能增加飽足感並幫助調節血糖。王貝文營養師進一步說明，深綠色蔬菜如菠菜、花椰菜富含維生素，十字花科蔬菜如高麗菜則含有豐富纖維，蒸煮方式能保留蔬菜中的常春月刊 ・ 1 天前
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
現代人生活忙碌，長時間久坐、少運動，恐加速臀部老化。營養師高敏敏列出4種臀部老化常見類型，例如V型臀，常出現於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，還有H型臀，久坐族、缺乏運動者最容易中，建議多攝取蛋白質、優質碳水化合物、蔬果、健康脂肪，並搭配提臀運動，有助於維持臀肌緊實。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 2 天前
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 18 小時前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 8 小時前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 8 小時前
「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效
香蕉是高鉀的水果，有益心血管健康，且它富含氧化劑，能抗發炎、增強免疫功能，但醫師江守山提醒，香蕉最好單獨吃，因香蕉富含的多酚氧化酶，會破壞其他蔬果中的多酚，導致其他蔬果的抗氧化、防癌抗癌的效果大打折扣。此外，即使香蕉與其他蔬果分開食用，若在胃中相遇，香蕉仍會破壞其他蔬果的多酚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
哈佛大學推薦5種運動！走路也入榜 改善頻尿、降膽固醇快試試
運動有益健康，尤其年紀漸大更需要運動調節身心。哈佛大學醫學院推薦5項適合一般人的健康運動，不但可瘦身減重、強健骨骼、改善平衡，還能延緩記憶力衰退，年長也適合。 哈佛大學醫學院列出有益健康的5項運健康2.0 ・ 1 天前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白髮越來越多？小心是吃錯油 多吃這種魚讓你一頭黑髮
最容易讓白頭髮增生的原因，莫過於「現代型營養失衡」。明明現代人隨時都能取得食物，為什麼還是會營養失衡呢？關鍵可能是吃了不該吃的脂肪。 血液循環差 易增生白頭髮 日本頭皮保養專家辻敦哉指出，「該健康2.0 ・ 8 小時前
一人減脂餐／「香煎雞腿肉雜糧飯」有油有飯也不怕胖！食材選對是關鍵
不少人以為減脂就得少吃、挨餓，但其實只要挑對食材、掌握低油低鹽的烹調方式，一樣能吃得飽又慢慢瘦下來。「香煎雞腿肉時蔬雜糧飯」就是一份做法簡單、營養均衡的減脂午餐範例。姊妹淘 ・ 1 天前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 1 天前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
不只暖身！薑茶這樣煮抗發炎、護血管效果更好
天氣一冷，手腳冰冷、四肢無力的感覺總讓人不舒服。營養功能醫學醫師劉博仁建議，泡一杯熱騰騰的薑茶，不只是溫暖身體，更對健康有意想不到的好處。2024、2025 年的研究指出，薑除了暖身，還能抗發炎、抗氧化，對血管與代謝都有幫助。鏡報 ・ 6 小時前
民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位
【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。壹蘋新聞網 ・ 1 天前