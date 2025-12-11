沒吃甜食、沒喝飲料「糖尿病卻變嚴重」 醫生揪出「隱形殺手」破案

糖尿病患者因為「這一物」導致糖尿病數據變糟。示意圖／Pixabay

一名糖尿病患者之前血糖一直控制得很好，但是日前回診的時候，醫生卻發現他的糖化血色素從6.2上升到7.2，低密度脂蛋白上升到120。他說自己完全沒吃甜食，也沒喝手搖飲料，不知道為什麼檢查結果會這樣，醫生憑藉豐富的診療經驗，一下子就抓出了害他糖尿病變嚴重的「隱形殺手」，也提醒民眾要多加留意。

林邵臻醫師在臉書粉絲頁「品心診所-神經內科林邵臻醫師-在角落聽見身體和神經的聲音」發文表示，這名病患自述回診前這段時間都沒有吃水果、飲料、零食、傳統拜拜的食物，甚至連碳水都控制得很好。林邵臻思考所有的可能性，突然靈光一現，問病患：「最近是不是吃很多滷的東西？」

病患坦言，最近做了很多滷牛肉，林邵臻問他：「該不會是滷一大鍋，重複吃很多天吧？」病患尷尬的笑著，一副默認的樣子，這下醫生破案了！林邵臻說，傳統滷汁常加入冰糖、紅糖，裡面可能隱藏著很多糖，所以滷味和滷製品都可能含有較高的糖分，如果再加上「重複加熱」的話，會增加更多風險。

林邵臻說，若經常吃高糖滷味、滷汁食品，對於血糖控制不佳、已有胰島素阻抗、糖尿病或肥胖風險的人來說，可能導致「血糖不穩、血糖波動」增加，以及「胰島素阻抗惡化」的風險。

滷味可能含有大量的糖分。示意圖／Pixabay

林邵臻指出，無論是在飲料、醬料、滷汁、加工食物等形式中加入糖，都會導致更快速的血糖升高。如果把滷汁（特別是有加糖的那種）當作常態飲食，搭配高澱粉主食或頻繁食用，對血糖管理都是很不利的。

有研究證明，當含油脂與肉類的滷汁反覆加熱時，會生成所謂的「膽固醇氧化產物」，在動物實驗中曾顯示有致癌性風險。若滷汁中含肉類（特別是紅肉或高油脂肉類），而且經長時間或高溫滷煮，除了「膽固醇氧化產物」，還可能會產生「雜環胺」這種被認為與人類某些癌症風險上升有關的致癌物。

林邵臻總結，每次滷煮會讓滷汁中脂肪、肉質中的膽固醇、蛋白質等物質在高溫下產生氧化、分解或重組，可能生成對身體不利的化合物。反覆高溫＋油脂＋空氣氧化，可能吃進過多對身體有危害的物質。滷汁本身通常含高油脂、高鹽分、高熱量，若經常吃、量又大，對心血管、腎臟、血壓、血脂等慢性病也較不利。林邵臻說：「雖然很好吃，但是還是要適量。另外，也建議不要同一個鍋子一直重複加熱喔！」



