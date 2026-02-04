沒吃藥「逆轉糖尿病」！男只靠2招 血糖、體脂都大降

記者蔣季容／台北報導

一名67歲男性糖尿病患者，透過飲食與運動，在短短2個月內達到良好的血糖控制成果，甚至進入「糖尿病緩解」狀態，過程中未使用任何藥物，同時體重、BMI、體脂率與內臟脂肪指數皆明顯下降，整體精神狀態也大幅改善。

減重醫師魏士航表示，該名患者原本就有高血壓、脂肪肝病史，且因心血管疾病曾置入5支心臟支架。就診前檢查發現空腹血糖偏高，糖化血色素（HbA1c）達7.1%，確診糖尿病，同時同半胱胺酸偏高，也顯示其心血管風險不容忽視。患者就醫的主要訴求，是希望有效控制血糖並盡量減少用藥。

魏士航進一步評估後，發現患者雖然食量不大，但缺乏正確的飲食選擇觀念，因此建議在營養師指導下，採行「211餐盤」飲食原則，並配戴連續血糖監測儀，隨時觀察血糖變化。同時，為改善同半胱胺酸偏高問題，也補充葉酸與維生素B群。

魏士航提指出，患者2週後回診，血糖數據即出現明顯改善，連續血糖監測顯示目標範圍內時間（TIR）高達99%，估算糖化血色素（GMI）降至5.8%，血糖曲線也相當平穩。原本考慮增加藥物治療的計畫，因成效顯著而暫緩，改以持續觀察飲食與運動介入效果。

隨後兩個月追蹤期間，患者血糖持續穩定，並養成每日30分鐘至1小時超慢跑的運動習慣。最終檢查顯示，糖化白蛋白降至16，推估糖化血色素約6，符合糖尿病緩解標準，且全程未使用降血糖藥物。血糖穩定之餘，他的體重也從74.3公斤降至71公斤，BMI從26降至24.9，體脂率從33.4%降至26.3%，內臟脂肪級別從11降至8，整體精神狀態也大幅改善。

魏士航強調，糖尿病並非只能依賴藥物控制，部分患者在合適的飲食、運動與生活型態調整下，有機會達成無藥物的血糖管理。不過，他也提醒，每位患者狀況不同，藥物仍是重要治療工具之一，應在專業醫療評估下，找到最適合自己的治療平衡點。

