沒名牌穿了！台灣霸王餐網美「囚服出庭」狼狽畫面曝 做1事遭法官怒斥

Pei Chung因犯盜竊服務罪，目前被羈押至雷克島監獄。圖／翻攝自紐約郵報、IG

美國紐約一名自稱來自台灣的女子Pei Chung涉嫌在高檔餐廳吃霸王餐，遭到當地警方逮捕，布魯克林刑事法庭17日開庭，她在法庭上終於脫下名牌服飾換上囚服，場面相當狼狽，法庭聽證會期間她多次打斷法官，遭法官怒斥，「我說話時妳不准說話」。

根據《紐約郵報》報導，Pei Chung過去曾在社交平台上發布身穿皮草，或是配戴LV、愛馬仕高級配件的照片，她被檢方指控一個月內至少在紐約的高檔餐廳吃8次霸王餐。多家餐廳表示，Pei Chung宣稱會在IG上發布照片協助宣傳，換取免費餐點，但是店家拒絕。其中一家彼得盧格牛排館（Peter Luger）的員工透露，Pei Chung還曾提議要以性服務來支付費用。

17日Pei Chung身穿一件橄欖綠的囚服出席法庭，換下名牌的她被銬上手銬，顯得狼狽不堪。在聽證會上她多次打斷雷諾茲法官（Orville Reynolds）的談話，讓法官忍無可忍怒斥，「我說話的時候，妳不准說話懂嗎」。

Pei Chung的律師請求法官禁止媒體在法庭內拍照，主張拍照會侵犯被告權利。但法官指出，這起案件涉及公共利益，裁定允許攝影。另外，律師先前曾指出Pei Chung難以溝通，也對法庭過程並不瞭解，因排定17日接受心理、精神狀況的評估。目前Pei Chung因犯盜竊服務罪，被羈押至雷克島監獄（Rikers Island）。



