沒名牌穿了！霸王餐台女網美「囚服出庭」 狂打斷法官遭斥：不准說話

美國紐約市布魯克林一名自稱來自台灣的網美涉嫌多次吃霸王餐。（圖／翻攝自IG）

自稱來自台灣的女子鍾佩怡（Pei Chung，音譯），屢次在美國紐約市的高檔餐廳「吃霸王餐」，還積欠逾百萬元房租，上月遭當地警方逮捕，隨後被移送至萊克斯島監獄（Rikers Island）。布魯克林刑事法院於當地時間週三開庭，鍾佩怡身穿囚服現身，並在庭審期間多次打斷法官，遭怒斥「我說話時妳不准說話！聽懂了嗎？！」

《紐約郵報》（New York Post）報導，34歲的鍾佩怡自稱網紅，經常在網路上曬出身披皮草、搭配Prada、LV與愛馬仕等高端精品的照片。不過，她週三在紐約布魯克林刑事法院出庭時，卻是身穿橄欖色囚服、雙手戴著手銬，與其過往在社群媒體上展示的貴氣形象形成強烈對比。

廣告 廣告

庭審過程中，鍾佩怡多次打斷法官雷諾茲（Orville Reynolds）發言，即便後者多次嚴正警告她遵守法庭秩序，她仍回嘴反駁。最後雷諾茲實在忍無可忍，當庭怒斥「我說話時妳不准說話！聽懂了嗎？！」此外，鍾佩怡的辯護律師德查勒斯（Henry Dechalus）以當事人權益為由，請求禁止媒體在法庭內拍照。但法官認為案件涉及公共利益，裁定允許攝影。

回顧案件經過，鍾佩怡自10月開始，至少在布魯克林11間高端餐廳用餐後拒付帳單，從卡邦尼義大利麵、鵝肝到牛排等昂貴菜色，都未結帳就離開。她於上週五再度到高檔餐廳消費，因拒付149美元（約新台幣4672元）餐費遭警方帶走。

根據紐約市監獄管理局網站，鍾佩怡除了刑事案件，還疑似逾其居留，被加註移民拘捕令。移民律師佐哈（Gadi Zohar）透露，鍾佩怡出庭後，很可能面臨美國移民與海關執法局（ICE）的拘留與遣返程序，「刑事指控通常會觸發移民拘捕令，移民官可能會直接在萊克斯島把她帶走，轉送移民拘留中心。」

據了解，鍾佩怡2019年以獎學金學生身分赴美，於布魯克林普瑞特藝術學院就讀至2021年。她在LinkedIn上聲稱，自己曾於2021年至2022年間擔任UX與介面設計職務，2023年擔任大通銀行高級UX設計師。然而，除自述經歷外，並無證據顯示她在美國具穩定合法身分，尚不清楚其簽證狀態及是否具備合法工作資格。

同時，鍾佩怡也因積欠高額租金面臨民事糾紛。根據法院文件，她居住在肯特大道416號、月租3,350美元（約新台幣10萬元）的高級公寓，自2023年起即未繳租，累積欠款高達4萬美元（約新台幣128萬元）。她的租約已於2024年8月到期，法院命令她須在12月1日前搬離，但她當時仍在羈押中。

據了解，鍾佩怡在Instagram上以「99 磅、無整形」自居，照片中多以名牌鞋、LV包包、愛馬仕皮帶亮相，並常於高級餐廳拍攝美食內容，實際卻是霸王餐慣犯，甚至曾提出以性交易換取免費餐點。法院已於11月底下令鍾佩怡接受心理評估，以確認其是否能理解相關指控。目前她被控服務盜竊罪，移送萊克斯島監獄羈押候審。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？

蔡依林親認證新歌遭誤聽成「勤美」 網笑：早知MV在台中拍就好