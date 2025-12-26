沒吹冷氣「電費變更貴」！他怒揪1吃電怪獸 台電認證：沒用也耗電

生活中心／朱祖儀報導

有些人家中冷氣以收工，但電費仍未下降。（示意圖／資料照）

入冬之後，隨著氣溫不斷下降，不少人家中的冷氣已經不再開啟，原以為冬季電費可以下降不少，但一名網友卻發現，家中有1樣電器比電器還耗電，就是儲熱式電熱水器，看到帳單當下瞬間嚇傻。事實上，先前台電也認證，儲熱式電熱水器就是穩定進攻型的「吃電怪獸」，長時間保溫就會默默一直耗電。

一名網友在Threads發文表示，「儲熱式電熱水器是什麼吃電怪獸！」沒想到終於到了不用開冷氣的季節，儲熱式電熱水器用起來竟然比冷氣還要耗電，讓他超級傻眼，尤其收到帳單的時候，真的讓他無法接受，「花錢買教訓了，沒吹冷氣比吹冷氣還貴，真的嚇死我。」

儲熱式電熱水器是可怕的吃電怪獸。（圖／資料照）

網友看到後紛紛留言建議，「儲熱式就是溫度沒達到設定就會自動加熱，所以用完記得關掉電源」、「自己沒DIY的功能，可以請水電幫妳安裝定時器，設定妳洗澡前後時間，這樣不用手動開開關關，省了沒再使用、不必要的加熱時間的耗電。」還有人指出，儲熱式電熱水器容量、洗澡時間、家庭人數、溫度及加熱管老化，都會影響耗電量。

事實上，台電粉絲團也曾整理「吃電怪獸圖鑑」，透露儲熱式電熱水器屬於「穩定進攻型吃電怪獸」，即使沒使用，長時間保溫就會狂吃電。若民眾想要省電，可以加裝定時器，避免長時間保溫，也能購買能源效率1級的產品，或只要長時間不使用就關閉電源，可以減少不必要的耗電。

